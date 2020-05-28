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Bugün 15:56 TSİ- Ekonomi

Marmaray hattı ile ilk ihracat treni Almanya’ya ulaştı

Marmaray ile ilk ihracat treni Almanya’nın Duisburg kentine ulaştı. İhracatı gerçekleştiren Mars Logistics, uluslararası yük taşımacılığında Marmaray hattını ilk kullanan ve Avrupa’ya ulaşan ilk firma olduğunu açıkladı.
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Mars Logistics, 15 mayısta demiryolu taşımacılığına Marmaray hattını dahil etti. Marmaray ile ilk ihracat treni Almanya’nın Duisburg kentine ulaştı. 19 vagon ve 34 konteyner ile Eskişehir Bozüyük’ten hareket eden tren, 15 Mayıs 01.10-01.37 saatleri arasında Marmaray’dan geçti. Trende seramik, beyaz eşya, lastik ve temizlik maddeleri taşındı. Halkalı, Kapıkule, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan ve Avusturya güzergahını takip ederek Almanya’nın Duisburg kentine varış yapan trende Türkiye’de üretilen milli vagonlar kullanıldı.

"MARMARAY KARAYOLUNDAKİ SORUNLARI ORTADAN KALDIRACAK"

Demiryolu taşımacılığı hizmetlerine Marmaray’ı dahil ederek karayolu taşımacılığından kaynaklanan sorunların azalmasını öngördüğünü belirten Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan yaptığı açıklamada Marmaray hattını ulaşım ağına dahil eden ilk firma olmaktan dolayı gururlu olduklarını, sektörün intermodal ve demiryolu taşımacılığı hizmetlerine gün geçtikçe daha fazla kayacağını düşündüğünü belirtti.

Günhan, "Şirket olarak her zaman çevreye duyarlı olduk. Zaman tasarrufu sağlayan, karbondioksit salınımını aza indiren demiryolu taşımacılığı hizmetlerimize Marmaray hattını dahil ettik. Türkiye’den Avrupa’ya giden ilk ihracat trenimiz 15 Mayıs’ta hareket etti ve trenimiz Avrupa’ya ulaştı." dedi.

"KORONAVİRÜS DEMİRYOLUNUN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Avrupa’ya olan yüklerinde Marmaray hattını kullanmaya devam ederek daha çevreci bir şekilde ulaştırmaya devam edeceklerinin altını çizen Günhan, demiryolu taşımacılığının getirdiği faydalar ile ulaştırma problemlerinin azaltılmasını amaçladıklarını belirtti.

Koronavirüsün öğretilerinden ders çıkarmanın önemini vurgulayan Günhan, "Koronavirüs salgınından önce de iş sürekliliği planımız mevcuttu fakat salgın bize karayolu taşımacılığında sınır kapılarında oluşan yoğunluk ve taşımalardaki gecikmelerde zaman tasarrufu sağlayan demiryolu ve intermodal taşımacılığın önemini daha net bir şekilde gösterdi." dedi.

(İHA)

Bugün 15:56 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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