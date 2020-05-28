Süper Lig’in Maç Programı Açıklandı! İşte Maçlar ve Oynanacağı Tarihler

Süper Lig’de 5 haftalık program şöyle:
27. Hafta 12 Haziran Cuma Maç Programı
21.45 Göztepe - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Kayserispor
13 Haziran Cumartesi Maç Programı
19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
14 Haziran Pazar Maç Programı
19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor
21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray
15 Haziran Pazartesi
21.45 Sivasspor - Denizlispor
28. Hafta 19 Haziran Cuma Maç Programı
21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
20 Haziran Cumartesi Maç Programı
19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
21.45 Yeni Malatyaspor - Göztepe
21.45 Denizlispor - Beşiktaş
21 Haziran Pazar Maç Programı
19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe
21.45 Konyaspor - Sivasspor
21.45 Galatasaray - Gaziantep FK
22 Haziran Pazartesi Maç Programı
21.45 Antalyaspor - Çaykur Rizespor
21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
29. Hafta 26 Haziran Cuma Maç Programı
21.45 Beşiktaş - Konyaspor
27 Haziran Cumartesi Maç Programı
19.15 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
28 Haziran Pazar Maç Programı
19.15 Sivasspor - Kayserispor
19.15 Çaykur Rizespor - Denizlispor
21.45 Gaziantep FK - Antalyaspor
21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray
29 Haziran Pazartesi
21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
30. Hafta 3 Temmuz Cuma Maç Programı
21.45 Denizlispor - Gaziantep FK
4 Temmuz Cumartesi Maç Programı
19.15 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
19.15 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
21.45 Antalyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Fenerbahçe - Göztepe
5 Temmuz Pazar Maç Programı
19.15 Kasımpaşa - Sivasspor
21.45 Konyaspor - Çaykur Rizespor
21.45 Galatasaray - Trabzonspor
6 Temmuz Pazartesi Maç Programı
21.45 Kayserispor - Beşiktaş
31. Hafta 7 Temmuz Salı Maç Programı
19.15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.45 Medipol Başakşehir - Denizlispor
8 Temmuz Çarşamba Maç Programı
19.15 Sivasspor - Yeni Malatyaspor
19.15 Trabzonspor - Antalyaspor
21.45 Göztepe - MKE Ankaragücü
21.45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
9 Temmuz Perşembe Maç Programı
19.15 Çaykur Rizespor - Kayserispor
21.45 Gaziantep FK - Konyaspor
21.45 Beşiktaş - Kasımpaşa
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz