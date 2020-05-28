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Süper Lig’in Maç Programı Açıklandı! İşte Maçlar ve Oynanacağı Tarihler

TFF’nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig’in 12 Haziran’da başlama kararının alınmasının ardından 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabaka programları açıklandı.
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Süper Lig’de 5 haftalık program şöyle:

27. Hafta 12 Haziran Cuma Maç Programı

21.45 Göztepe - Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe - Kayserispor

13 Haziran Cumartesi Maç Programı

19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

14 Haziran Pazar Maç Programı

19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor

21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray

15 Haziran Pazartesi

21.45 Sivasspor - Denizlispor

28. Hafta 19 Haziran Cuma Maç Programı

21.45 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

20 Haziran Cumartesi Maç Programı

19.15 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği

21.45 Yeni Malatyaspor - Göztepe

21.45 Denizlispor - Beşiktaş

21 Haziran Pazar Maç Programı

19.15 Kasımpaşa - Fenerbahçe

21.45 Konyaspor - Sivasspor

21.45 Galatasaray - Gaziantep FK

22 Haziran Pazartesi Maç Programı

21.45 Antalyaspor - Çaykur Rizespor

21.45 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

29. Hafta 26 Haziran Cuma Maç Programı

21.45 Beşiktaş - Konyaspor

27 Haziran Cumartesi Maç Programı

19.15 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

21.45 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

28 Haziran Pazar Maç Programı

19.15 Sivasspor - Kayserispor

19.15 Çaykur Rizespor - Denizlispor

21.45 Gaziantep FK - Antalyaspor

21.45 Medipol Başakşehir - Galatasaray

29 Haziran Pazartesi

21.45 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

30. Hafta 3 Temmuz Cuma Maç Programı

21.45 Denizlispor - Gaziantep FK

4 Temmuz Cumartesi Maç Programı

19.15 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

19.15 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Antalyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Fenerbahçe - Göztepe

5 Temmuz Pazar Maç Programı

19.15 Kasımpaşa - Sivasspor

21.45 Konyaspor - Çaykur Rizespor

21.45 Galatasaray - Trabzonspor

6 Temmuz Pazartesi Maç Programı

21.45 Kayserispor - Beşiktaş

31. Hafta 7 Temmuz Salı Maç Programı

19.15 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21.45 Medipol Başakşehir - Denizlispor

8 Temmuz Çarşamba Maç Programı

19.15 Sivasspor - Yeni Malatyaspor

19.15 Trabzonspor - Antalyaspor

21.45 Göztepe - MKE Ankaragücü

21.45 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

9 Temmuz Perşembe Maç Programı

19.15 Çaykur Rizespor - Kayserispor

21.45 Gaziantep FK - Konyaspor

21.45 Beşiktaş - Kasımpaşa

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