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Beypazarı Belediyesi Tarihi Yeni Logosunu Arıyor

Ankara Beypazarı’nın tarih birikimi farklı kültürlerin izlerini günümüze kadar taşımayı başarmıştır. Beypazarı topraklarında, sırasıyla Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin egemenlik sürdüğü bilinmektedir.
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Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış medeniyet beşiği ilçemiz Beypazarı’nın tarih birikimi farklı kültürlerin izlerini günümüze kadar taşımayı başarmıştır. Beypazarı topraklarında, sırasıyla Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin egemenlik sürdüğü bilinmektedir.

Beypazarı Belediyesi Tarihi Yeni Logosunu Arıyor

Beypazarı, birçok uygarlıktan günümüze kadar ulaşan bu tarih hazinesiyle 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmeye hak kazanmıştır.

Ülkemiz tarafından ilk kez 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletilen liste 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında güncellenmiş olup toplam 78 kültür varlığımız yer almaktayken, UNESCO tarafından 2020 yılında ilçemiz Beypazarı’nın da içinde bulunduğu 5 yeni kültür varlığı daha listeye dahil edilerek ülkemiz UNESCO nezdindeki kültür varlığı sayısını 83’e yükseltmiştir.

Yeni Logomuzu Arıyoruz

Yurtiçi Tarih ve Kültür Turizmi alanında adından sıkça söz ettiren açık hava müzesi Beypazarı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmeye hak kazanmasıyla birlikte artık Yurtdışı Turizm’inde de adından sıkça söz ettirerek yabancı turistlerin de göz bebeği olacak eserleri içerisinde bulundurmaktadır.

Bizler de bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak ilçemizin kurumsal kimliğinin tanıtılması adına yeni logo çalışmalarımıza başlıyoruz. Siz sevgili vatandaşlarımızın da bize sunacağı fikirleri değerlendirerek tarihimizi ve kültürümüzü tüm Dünya’ya hep birlikte duyuracağız.

Yeni logomuzda yer almasını istediğiniz, ilçemizi en güzel şekilde anlatan simge ve ifade önerilerinizi yenilogobeypazaribel@gmail.com adresine göndererek bize fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
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