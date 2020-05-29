Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Van’da 670 kilo Eroin! Son beş günde yaptığı yakalamalarla uyuşturucu ticaretine darbe indiren Van polisini ve narkotik timlerini tebrik ediyorum. Gençlerimizi, geleceğimizi kurtarıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
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Bakan Soylu açıkladı: Uyuşturucu tacirlerine darbe indirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından son 5 günde Van’da 670 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı.
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