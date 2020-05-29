Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:12 TSİ- Asayiş

Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti

Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti. Gece geç saatlerde başlayan sağanak yağış dolayısıyla çok sayıda ev ve iş yerini su basarken bir apartmanın da istinat duvarı çöktü.

Ankara’da gece geç saatlerde başlayan sağanak yağmur, hayatı felç etti. Yoğun yağmur yağışı dolayısıyla çok sayıda iş yerini ve evi su bastı. Vatandaşlar iş yerlerindeki suyu kovalarla tahliye etti. Yağış dolayısıyla cadde ve sokakların göle döndüğü çok sayıda ilçede araç trafiği olumsuz etkilendi. Ev ve iş yerlerine dolan yağmur suları, belediye ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vidanjörler ile dışarıya boşaltıldı.

Belediye ekipleri çalışmasını sürdürüyor

Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi Barışyolu Caddesi’nde çok sayıda evin bodrum katını ve iş yerini su bastı. İlçede yaşanan yoğun yağış sonrası da bir araç cadde ortasında bozuldu. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

Sağanak yağış nedeniyle bir evin bahçe duvarı çöktü. Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi Sarayköy Sokak’ta bulunan Onikiler apartmanının bahçe duvarı yağmur sularına dayanamayarak çöktü. Duvarın çökmesiyle yağmur suları bahçesine dolan apartmanın bodrum katını su bastı. Bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri yağmur sularını vidanjör yardımıyla dışarıya boşalttı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

(Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA)

Bugün 09:12 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kısıtlamayı İhlal edenleri Polis Afetmedi! 47 bin 831 kişiye ceza - Haberler Ankara mask
Kısıtlamayı İhlal edenleri Polis Afetmedi! 47 bin 831 kişiye ceza - Haberler Ankara
TSK, İran, Irak ve Suriye sınırında kaçakçılara göz açtırmadı mask
TSK, İran, Irak ve Suriye sınırında kaçakçılara göz açtırmadı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hepsi imha edildi mask
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hepsi imha edildi
TSK, İran, Irak ve Suriye sınırında kaçakçılara göz açtırmadı mask
TSK, İran, Irak ve Suriye sınırında kaçakçılara göz açtırmadı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hepsi imha edildi mask
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hepsi imha edildi
Kuzey Irak’a hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi mask
Kuzey Irak’a hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara mask
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara mask
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara
YHT’ler yeniden seferlerine başladı mask
YHT’ler yeniden seferlerine başladı
Ankara'da YHT Tren ve Uçak Fiyatları Şok Etti! Yeni Biletler Satışta! İşte Fiyatlar mask
Ankara'da YHT Tren ve Uçak Fiyatları Şok Etti! Yeni Biletler Satışta! İşte Fiyatlar
Ankara'da hangi camiler ibadete açılacak? İşte Camilerdeki zorunlu yeni kurallar! mask
Ankara'da hangi camiler ibadete açılacak? İşte Camilerdeki zorunlu yeni kurallar!
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları mask
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları

GALERİ

Keçiörengücü taktik çalıştı - Foto Galeri Ankara mask
Keçiörengücü taktik çalıştı - Foto Galeri Ankara
Ankara ve Türkiye'de Günün Özeti - 28 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün Özeti - 28 Mayıs 2020
Çay Toplamada Yeni Önlem! Benzinli motorlar yasak mask
Çay Toplamada Yeni Önlem! Benzinli motorlar yasak
Ülkelerin Korona virüs savaşı devam ediyor mask
Ülkelerin Korona virüs savaşı devam ediyor
İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu mask
İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Yağmur bulutlarının eşsiz manzarası havadan görüntülendi mask
Yağmur bulutlarının eşsiz manzarası havadan görüntülendi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL