"Rezerv lig kurulursa TFF’ye dava açarız"

Süper Lig’de mücadele eden kulüplerden bazılarının Türkiye Futbol Federasyonu’ndan rezerv lig kurulması talebinden bulunmasına 2. ve 3. Lig kulüplerinden tepki geldi. 18 Süper Lig ekibinin 12’si rezerv lige karşı çıkarken, 6 ekip bu ligin kurulmasını ve takımlarının 3. Lig’de mücadele etmesini talep ediyor. Dün Riva’da yapılan toplantıda bu konu da gündeme gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu, rezerv lig ile ilgili olarak komisyon kurulmasına karar verdi.

"MUSLERA, FALCAO 3. LİG’DE OYNARSA ŞAŞIRMAYACAKSINIZ"

Rezerv lig konusuyla ilgili olarak 3. Lig ekibi Bayrampaşa’nın Başkanı Cengiz Günaydın, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Bu konuya kesinlikle karşı olduklarını söyleyen Başkan Günaydın, "Süper Lig kulüplerinin geçmişte PAF takımları vardı. Sonra A2 takımları kuruldu. Daha sonra U21 takımları kuruldu. Buradaki statü yukarıdan aşağıya futbolcu vermekti. Sakatlıktan çıkan, forma şansı bulamayan oyuncular forma giyebiliyordu. Şimdi de ’Bizim birer tane ikinci takımımız olsun ve bu takımlar 3. Lig’de başlayıp, 1. Lig’e kadar yükselebilsin, sadece Süper Lig’e çıkmasın’ diyorlar. Böyle olunca da 3. Lig’de 3 grup varken, grup sayısı 4’e çıkacak. 2. Lig’e yükselecek takım sayısı nasıl belli olacak? Bu durumda bir başka sıkıntı daha var. Mesela Cizrespor ile Bayrampaşa şampiyonluk için mücadele ediyor ve o hafta Fenerbahçe’nin ya da bir başka büyük takımın 3. Lig ekibinin Cizrespor ile maçı var. Üst takımdan bir futbolcu forma giydiği zaman nasıl olacak. Böyle bir durumda Galatasaray’ın 3. Lig takımı, Yomraspor ile oynarken kalede Muslera’yı, forvette Falcao’yu görünce şaşırmayacaksınız. Bunun dışında Falcao pazar günü A takımla sahaya çıktıktan sonra, hafta içinde de rezerv takımda oynayabilecek. 3 sene sonra da 1. Lig’deki 18 takımın 7’si Süper Lig’deki takımların rezerv takımlarından oluşacak ama Süper Lig’e çıkamayacak" diye konuştu.

"BENİM YATIRIMIMA NEDEN KET VURUYORSUN"

Profesyonel liglerde birçok kulübün yatırımcılar tarafından satın alındığına dikkat çeken ve kendisinin de bu yatırımcılardan birisi olduğunu söyleyen Bayrampaşa Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın, "Ben yatırımcıyım ve Bayrampaşa’yı satın almak için para harcadım. Süleyman Hurma, Karagümrük’ü satın aldı. Kasımpaşa, Göztepe gibi kulüpler de yatırımcılar tarafından alındı. Biz, toplamda 125 profesyonel takım olduğunu ve bir başka sayının olmayacağını bilerek bu yatırımları yaptık. Ama şimdi siz bu hakkı Süper Lig kulüplerine bedava vereceksiniz. Bunun yanında bir başka nokta da profesyonel olmak isteyen kulüplerin hakkı. 3 yıl önce Amasyaspor 10 milyon TL’ye yakın para harcadı ama BAL Ligi’nden çıkamadı. Yatırımcısı da büyük darbe yedi. Edirnespor 3 yılda 20 milyon TL para harcadı ama 3. Lig’e çıkamadı. Ama Süper Lig takımlarının rezerv takımları elini kolunu sallayarak 3. Lig’den başlayacak. Benim yatırımıma neden ket vuruyorsun. U21 takımları varken A takıma kaç oyuncu kazandırdılar. Arda Turan bile direkt A takıma çıkmadı, önce kiralık olarak Manisaspor’da oynadı, sonra geldi. Bunun gibi birçok oyuncu var. Amaç buysa o zaman gidip başka bir kulüple pilot takım uygulaması yapın. Almanya’da son 2 senede 8 tane rezerv takım kapandı. Almanya, ’19 yaşındaki bir oyuncu Bundesliga’da oynayacak takımda değilse, bırak başka takıma gitsin’ diyor" dedi.

"KONUNUN ASIL MUHATABI 2. VE 3. LİG KULÜPLERİDİR"

Süper Lig kulüplerinin U19 takımlarını deplasmana dahi yollayamadığına dikkat çeken Cengiz Günaydın, "Sen kendi U19 takımını deplasmana yollayamıyorsun, adam gibi otelde konaklatamıyorsun. Şu anda 3. Lig’de bir kulübün yıllık maliyeti 10 milyon TL. Bu takımları kurduğunuz zaman U19 Ligi ne olacak. Bu konuyla ilgili olarak hiçbir şey konuşulmamış, üzerinde tartışılmamış. Bu konunun asıl muhatabı 2. Lig ve 3. Lig kulüpleridir ancak onlara da hiçbir şey sorulmadı. Önce çıkıp ’konuştuk anlaştık’ diyorlar, şimdi ’komisyon kuruldu’ diyorlar. En başında niye öyle söylüyorsunuz o zaman. Süper Lig haricindeki 108 kulüp buna karşı. Hatta Süper Lig’deki 12 takım da buna karşı. İcap ederse bu iş genel kurulda başka yerlere gider. Biz bunun için oturup konuşalım. 125 kulübün hepsi batmış. Türkiye’de öncelik bu kulüpleri yaşatmak olmalı. Kulüpler olursa futbol yaşayacak. Mesela Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu konuyla ilgili beni ikna etsin. Ama ben de sorarım ’Sizin 1461 kulübünüz vardı, şimdi nerede’ diye. Zaten zamanında kurduğunuzu koruyamamışsınız. Zamanında bunlar yaşandı. Kulüplerin yan kulüpleri şampiyonluk yaşayıp üst lige çıkamadı. Bundan 30 yıl önce Galatasaray’ın 2. takımı 3. Lig’e çıkmıştı. Ancak bazı iddialar gündeme geldi ve kulüp tarafından bu takım kapatıldı. Bunun denenmişlikleri çok fazla. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas. Böyle bir işi isteyen kişinin Tolunay Kafkas olması gerekir. Ama bu işten haberi bile yok" açıklamasını yaptı.

"BU DURUM OLURSA TFF’YE DAVA AÇACAĞIZ"

Bu işin futbola faydası olmayacağını, eğer bir faydası olacaksa da oturup konuşmaları gerektiğini söyleyen Başkan Günaydın, "Önce geçmişte neden olmadığını masaya yatıralım. Ondan sonra eğer faydası olacaksa ’tamam’ diyelim. ’Kriter koyacağız, bu kriterde 5 takım girer’ diyemezsiniz. Süper Lig’deki 12 takım rezerv takım istemiyor, ’bu yükün altından kalkamayız’ diyor. Birde bu işin gelir kısmı var. Kurulacak olan takımlar da 3. Lig takımı kadar gelir elde edecekler. Kendi altyapına rakip oluşturuyorsun, o zaman bize ne gerek var. Biz o zaman niye vergi ödüyoruz, sigorta ödüyoruz. O zaman bizi yarı profesyonel yap. Bu durum olduğu takdirde, haksız rekabet olacak. Bizler yatırımcı olarak bu işe parayla girip yatırım yaptık ve kulüp sayısını biliyorduk. İlave olduğu zaman Türkiye Futbol Federasyonu’na tazminat davası açacağız ve rekabet kuruluna şikayet edeceğiz. Benim parayla satın aldığımı sen bir başkasına bedava veriyorsun. O zaman ’her profesyonel takımın amatör takım kurma hakkı vardır’ desinler, bulunduğu şehirde sıfırdan, amatörden başlasın. En üste kadar çıkabilirse çıkar. Bu da sonuç olarak haksız rekabet oluşturacak ama ortada en azından emek var. Bu kuralı getirdiğin zaman İstanbulspor’a, Adanaspor’a, Göztepe’ye, Kasımpaşa’ya, bize yazık değil mi. Bu paraları öderken 125 kulüp olduğunu gördük, 126. bir kulüp olmayacağını da biliyorduk" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)