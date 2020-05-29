Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:37 TSİ- Siyaset

TBMM Başkanı Şentop cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 74 gün aradan sonra cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde çocuklarıyla birlikte kıldı. Şentop, yeni dönemin salgından önceki dönem gibi olmayacağını belirterek, "Özellikle hijyen, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek, faaliyetlerimizi risk ortadan kaldırılıncaya kadar bu şekilde devam ettireceğiz" dedi.
mask

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart’ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün kontrollü olarak kılınan cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. TBMM Başkanı Şentop da 74 gün aradan sonra cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde oğulları Selehattin ve Ömer Asım Şentop’la birlikte kıldı. Cuma namazı sonrası çıkışta açıklamalarda bulunan Şentop, camilerin tekrardan ibadete açılmasının büyük bir heyecanla karşılandığını düşündüğünü söyledi. Yeni dönemin salgından önceki dönem gibi olmayacağını aktaran Şentop, "Özellikle hijyen, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek, faaliyetlerimizi risk ortadan kaldırılıncaya kadar bu şekilde devam ettireceğiz. Meclisteki çalışmalar da bu çerçevede devam edecek" dedi.

29 Mayıs’ın İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Şentop, "Hacı Bayram’ın da bizim tarih kaynaklarımızda İstanbul’un fethi ile irtibatı, alakası var. Sultan 2. Murat, Fatih’in babası İstanbul’un fethi ile ilgili kendisiyle istişare ederken, o da bu fethin küçük çocuğa, yani Fatih Sultan Mehmet’e ve yanında hocası Akşemsettin’e nasip olacağını söylemiştir. İstanbul’un fethini gören bir zatın bulunduğu mekanda eda ettik cuma namazını, fethin 567. yıl dönümü de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt Hasgül - Cem Geçim - Ömer Çetin/İHA)

Bugün 15:37 TSİ İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan’dan gündeme dair açıklamalar mask
AK Parti Grup Başkanvekili Turan’dan gündeme dair açıklamalar
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’dan Yaşar Okuyan’a tepki mask
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’dan Yaşar Okuyan’a tepki
MHP'li Semih Yalçın'dan O İsme Sert Sözler:“Politika Köçeği" - Haberler Ankara mask
MHP'li Semih Yalçın'dan O İsme Sert Sözler:“Politika Köçeği" - Haberler Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda
TBMM Başkanı Şentop: "Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürülüyor" mask
TBMM Başkanı Şentop: "Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürülüyor"
Bakan Koca: “Dünyada ilk vakanın görüldüğü günlerden öncesine dönmek henüz mümkün görünmüyor” mask
Bakan Koca: “Dünyada ilk vakanın görüldüğü günlerden öncesine dönmek henüz mümkün görünmüyor”
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara mask
ABD'de dikkat çeken yorum: Her şeyi değiştiren Türk SİHA'ları oldu - Ankara
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara mask
Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara
YHT’ler yeniden seferlerine başladı mask
YHT’ler yeniden seferlerine başladı
Ankara'da YHT Tren ve Uçak Fiyatları Şok Etti! Yeni Biletler Satışta! İşte Fiyatlar mask
Ankara'da YHT Tren ve Uçak Fiyatları Şok Etti! Yeni Biletler Satışta! İşte Fiyatlar
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları mask
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları
Ankara'da hangi camiler ibadete açılacak? İşte Camilerdeki zorunlu yeni kurallar! mask
Ankara'da hangi camiler ibadete açılacak? İşte Camilerdeki zorunlu yeni kurallar!

GALERİ

Keçiörengücü taktik çalıştı - Foto Galeri Ankara mask
Keçiörengücü taktik çalıştı - Foto Galeri Ankara
Ankara ve Türkiye'de Günün Özeti - 28 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün Özeti - 28 Mayıs 2020
Çay Toplamada Yeni Önlem! Benzinli motorlar yasak mask
Çay Toplamada Yeni Önlem! Benzinli motorlar yasak
Ülkelerin Korona virüs savaşı devam ediyor mask
Ülkelerin Korona virüs savaşı devam ediyor
İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu mask
İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Yağmur bulutlarının eşsiz manzarası havadan görüntülendi mask
Yağmur bulutlarının eşsiz manzarası havadan görüntülendi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL