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Ankara İtfaiyesi yeni eğitim programı: Sanal Sınıf

Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimlerine ara veren Ankara İtfaiyesi yeni bir eğitim programı için harekete geçti.

Elif Duman
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Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimlerine ara veren Ankara İtfaiyesi yeni bir eğitim programı için harekete geçti. Türkiye’nin her köşesinde yüzlerce olaya müdahale ederek pek çok hayat kurtaran kahraman Ankara İtfaiyesi uzaktan eğitim sistemine başlamaya hazırlanıyor. Hizmet içi eğitimin dışında vatandaşlara da yangın önlemleri, yangına müdahale ve yardım konularında uzaktan eğitim verilecek.

Başkent’in 25 ilçesinde konuşlandırılan 46 istasyonla hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bu istasyonlarda görev alan itfaiyecilere hizmet içi eğitim programlarından uzak kalmamaları için günlük olarak zorunlu verilen eğitimleri sanal ortama taşıyor.

24/48 çalışma esasına göre görev yapan itfaiyecilere daha etkin eğitim verilebilmesi amacıyla haziran ayından itibaren uzaktan eğitim sistemine geçmeye hazırlanıyor.

SANAL SINIF

Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’nda oluşturulan sanal sınıf sayesinde kütüphane ve videolu anlatım içeriklerine 7/24 erişim sağlanabilecek.

Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçirilen uzaktan eğitim ile günlük hizmet içi eğitim programları “abbitfaiye.vedubox.net” adresi üzerinden online ortamda izlenebilecek.

VATANDAŞA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DA OLACAK

Ankara İtfaiyesi, itfaiyecilere yönelik hazırladığı hizmet içi eğitim programının yanı sıra halkı bilinçlendirecek bir uygulamayı da vatandaşın hizmetine sunacak.

Sanal ortamda 7/24 erişime açık olacak eğitim ile vatandaşlar yangın önlem tedbirleri, yangına ilk müdahale, ilk yardım konuları gibi pek çok konu başlığından oluşan video sunumlarına kolayca ulaşarak bilgi sahibi olabilecek.
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