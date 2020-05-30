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Bugün 10:31 TSİ- Çevre

Korunan alanlar yeniden hizmete açılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip korona virüs nedeniyle ziyarete kapatılan 44 milli parkın ve 249 tabiat parkının, 1 Haziran 2020 itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayacağını söyledi.
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Bakan Pakdemirli, korona virüsle mücadele kapsamında ziyarete kapatılan korunan alanların yeniden hizmete açılmasıyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Korona virüs nedeniyle uzun süredir dışarıya çıkamayan ve evlerinde kalan vatandaşların, 1 Haziran itibariyle milli parkları ve tabiat parklarını ziyaret edebileceğini dile getiren Pakdemirli, “Koruma altındaki bu alanlarımız özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için cazibe merkezi konumundadır. Bu alanlar havası, suyu, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra eğlenme, dinlenme ve boş zamanların değerlendirilmesine de imkan sağlayacak. Bu kapsamda, 44 adet milli park ve 249 adet tabiat parkı yeniden ziyarete açılacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, vatandaşların herhangi bir aksilik yaşamadan huzur içinde milli park ve tabiat parklarını ziyaret etmeleri için bu alanlardaki tesislerin bakımı ve temizliği için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi. Vatandaşların gerekli sosyal mesafeye uyarak, koruma altındaki bu alanlarda doğayla baş başa, huzur içinde vakit geçirmeleri temennisinde bulunan Pakdemirli, maske takılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini de hatırlattı.

(İHA)

Bugün 10:31 TSİ İHA Ankara- Çevre

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