Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:55 TSİ- Belediyeler G: Bugün 13:08 TSİ

Ankara EGO “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri”ni hayata geçirecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında kentte “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri”ni hayata geçirecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak olan “ Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri” kapsamında sosyal mesafe kuralını devam ettirecek. Raylı Sistemlerde sefer saatleri güncellenirken, maske kullanımının zorunlu olacağı süreçte tam kapasite hizmet vermeye hazırlanan EGO Genel Müdürlüğü, yoğunluğun yaşandığı bölgelere ek otobüs takviyesi de sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında kentte “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri”ni hayata geçirecek.

Maske kullanımının zorunlu olacağı ve sosyal mesafe kuralının uygulanmaya devam edeceği Başkent’te toplu taşıma araçlarında doluluk kriterine uyularak tam kapasite hizmet verilecek.

EGO OTOBÜSLERİNDE TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri” genelgesine göre hareket edileceğini açıklayan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, yeni çalışma düzenine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Küresel bir tehdit haline gelen pandeminin ülkemizde ilk çıktığı tarihten itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatları çerçevesinde Ankara’da toplu ulaşımdan sorumlu kamu otoritesi olarak elimizden gelen her şeyi uygulamaya çalıştık. Bu süreç içerisinde iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları çerçevesinde 1 Haziran’dan itibaren yeni açılım süreci olarak adlandırabileceğimiz bu süreçte tüm hazırlıklarımızı yaptık.”

Normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların sağlıklı seyahat etmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Alkaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bin 540 otobüsümüzle 49 hareket noktası ve 5 otobüs bölgesinden günde 8 bin 800 sefer yapıyoruz. Toplam 335 hatta hizmet veren bir filoya sahibiz. Sosyal mesafeye uygunluk açısından herhangi bir sıkıntıya yol açmamak için mevcut imkanlarımız dahilinde, tüm kapasitemizle hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Sadece biz değil izin ve ruhsat verdiğimiz Özel Halk Otobüsleri, Özel Toplu Taşıma Araçları da tüm kapasitesini kullanarak yolcularımızı en sağlıklı ve pandemi kurallarına uygun olarak taşımak için gayret edecekler.”

SEFER SAATLERİ GÜNCELLENDİ

Başkent’te 1 Haziran tarihinden itibaren adım adım kontrollü sosyal hayata geçecek olan Başkentliler düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapılan toplu taşıma araçlarını gönül rahatlığıyla kullanabilecek.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre hazırlıklarını yapan EGO Genel Müdürlüğü, sefer saatlerini de güncelledi. Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir ulaşım sağlayabilmesi için her türlü ayrıntıyı titizlikle gözden geçiren EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY ve Metro İşletmelerinde saat güncellemesi yaptı.

Sadece EGO otobüslerinde değil raylı sistemlerde de tam kapasite hizmet vereceklerini ifade eden EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Ankara’da M1, M2, M3, M4 Metro ve  ANKARAY ile birlikte toplam 64 kilometre hatta sahip olan Raylı Sistemlerde yine mümkün olduğunca en büyük kapasiteyi kullanacağız. Sefer sıklıklarını artırarak normal dönemlerde uyguladığımız pik saatlerde sefer sayılarına daha da ağırlık vererek yolcularımızı konforlu ve sosyal mesafeye uygun olarak sağlıklı bir şekilde taşımaya gayret edeceğiz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ankara halkından bizlere güvenmelerini istiyoruz. Biz bütün kapasitemizle Ankara’nın emrinde olacağız” dedi.

YOĞUNLUĞUN OLDUĞU BÖLGELERE EK OTOBÜS SEFERİ

EGO Genel Müdürlüğü Başkentlilerin hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması için yoğunluk yaşanacak bölgelerde ek otobüs takviyesi de yapacak.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Millet Kıraathaneleri 1 Haziran’da yeniden hizmette mask
Ankara Millet Kıraathaneleri 1 Haziran’da yeniden hizmette
Başkentlilere müjde! 21 Haziran'da açılıyor... mask
Başkentlilere müjde! 21 Haziran'da açılıyor...
Ankara Pursaklar'da Cuma Namazı Heyecanı mask
Ankara Pursaklar'da Cuma Namazı Heyecanı
Ankara İtfaiyesi yeni eğitim programı: Sanal Sınıf mask
Ankara İtfaiyesi yeni eğitim programı: Sanal Sınıf
Altındağ'daki spor tesisleri kapılarını açıyor mask
Altındağ'daki spor tesisleri kapılarını açıyor
Camiler cemaatine kavuştu, namaz alanları doldu taştı! mask
Camiler cemaatine kavuştu, namaz alanları doldu taştı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi camilerde maske ve seccade dağıttı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi camilerde maske ve seccade dağıttı
Yenimahalle'de Korona gölgesinde Cuma Namazı mask
Yenimahalle'de Korona gölgesinde Cuma Namazı
Ankara Kalesi için düğmeye basıldı! mask
Ankara Kalesi için düğmeye basıldı!
Etimesgut'ta 112 cami dezenfekte edildi mask
Etimesgut'ta 112 cami dezenfekte edildi

Bugün 10:55 TSİ Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara İtfaiyesi yeni eğitim programı: Sanal Sınıf mask
Ankara İtfaiyesi yeni eğitim programı: Sanal Sınıf
Altındağ'daki spor tesisleri kapılarını açıyor mask
Altındağ'daki spor tesisleri kapılarını açıyor
Ankara Sincan'da Camiler 74 Gün Sonra Açıldı! Sincan Huzur Doldu! mask
Ankara Sincan'da Camiler 74 Gün Sonra Açıldı! Sincan Huzur Doldu!
Camiler cemaatine kavuştu, namaz alanları doldu taştı! mask
Camiler cemaatine kavuştu, namaz alanları doldu taştı!
Yenimahalle'de Korona gölgesinde Cuma Namazı mask
Yenimahalle'de Korona gölgesinde Cuma Namazı
Ankara Kalesi için düğmeye basıldı! mask
Ankara Kalesi için düğmeye basıldı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
YHT’ler yeniden seferlerine başladı mask
YHT’ler yeniden seferlerine başladı
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları mask
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları
Göktaşı düştü! Düşen Göktaşı kameraya böyle yansıdı mask
Göktaşı düştü! Düşen Göktaşı kameraya böyle yansıdı
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor” mask
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor”
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme mask
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme

GALERİ

Ankara Keçiören Belediyesi 1 milyon adet maske ve 100 bin şişe dezenfektan dağıttı mask
Ankara Keçiören Belediyesi 1 milyon adet maske ve 100 bin şişe dezenfektan dağıttı
Ankara Büyükşehir Ekiplerinin 7/24 Yağış Nöbeti mask
Ankara Büyükşehir Ekiplerinin 7/24 Yağış Nöbeti
Ankara Mamak'ta tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı mask
Ankara Mamak'ta tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı
Manda Yetiştiriciliği Kazandırıyor! Samsun Türkiye’de ilk sırada mask
Manda Yetiştiriciliği Kazandırıyor! Samsun Türkiye’de ilk sırada
Mars ve Ay’a insan göndermek için geliştirdiği roket infilak etti mask
Mars ve Ay’a insan göndermek için geliştirdiği roket infilak etti
Beyaz Saray tecrit altında: “Adalet yoksa huzur yok” mask
Beyaz Saray tecrit altında: “Adalet yoksa huzur yok”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL