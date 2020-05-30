Ankara Pursaklar'da Cuma Namazı Heyecanı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, aylar sonra ilk defa camilerin ibadet açılması nedeni ile vatandaşlara seccade hediye etti.

Dünya genelinde oldugu gibi ülkemizde de pandemi haline gelen Koronavirüs nedeniyle Pursaklar'da uzun süredir kapalı olan camilerde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ilk cuma namazı eda edildi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ilçede bulunan camileri tek tek gezerek vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı. Yeniden ibadete açılan camilerde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği görülürken, cemaatin maske kuralına da riayet ettiği görüldü.

İlçedeki okul ve pazar alanlarını namaz kılmaya elverişli hale getirdiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Hemşehrilerimiz uzun süredir cuma namazı kılamadıkları için camilerimize yoğun bir ilgi göstereceklerini düşündük. Bizlerde vatandaşlarımızın sevincine ortak olarak ilçemizde bulunan cami, pazar alanları ve okul bahçelerini namaz kılmaya elverişli hale getirdik. Hemşehrilerimizin hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için tek kullanımlık seccade ve maske dağıttık. Bunun yanı sıra ekiplerimizce, ilçe sakinlerimizin ibadet edecekleri alana girmeden önce ateş ölçümü yapılıp el dezenfektanı sıkılarak hijyen kurallarına dikkat edildi. İnşallah tüm vakit namazlarımızın cemaatle kılınacağı güzel günlere en kısa zamanda ulaşırız." dedi.