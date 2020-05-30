Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:03 TSİ- Belediyeler G: Bugün 11:05 TSİ

Ankara Pursaklar'da Cuma Namazı Heyecanı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, aylar sonra ilk defa camilerin ibadet açılması nedeni ile vatandaşlara seccade hediye etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, aylar sonra ilk defa camilerin ibadet açılması nedeni ile vatandaşlara seccade hediye etti.

Dünya genelinde oldugu gibi ülkemizde de pandemi haline gelen Koronavirüs nedeniyle Pursaklar'da uzun süredir kapalı olan camilerde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte  ilk cuma namazı eda edildi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ilçede bulunan camileri tek tek gezerek vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı. Yeniden ibadete açılan camilerde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği görülürken, cemaatin maske kuralına da riayet ettiği görüldü.

İlçedeki okul ve pazar alanlarını namaz kılmaya elverişli hale getirdiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Hemşehrilerimiz uzun süredir cuma namazı kılamadıkları için camilerimize yoğun bir ilgi göstereceklerini düşündük. Bizlerde vatandaşlarımızın sevincine ortak olarak ilçemizde bulunan cami, pazar alanları ve okul bahçelerini namaz kılmaya elverişli hale getirdik. Hemşehrilerimizin hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için tek kullanımlık seccade ve maske dağıttık. Bunun yanı sıra ekiplerimizce, ilçe sakinlerimizin ibadet edecekleri alana girmeden önce ateş ölçümü yapılıp el dezenfektanı sıkılarak hijyen kurallarına dikkat edildi. İnşallah tüm vakit namazlarımızın cemaatle kılınacağı güzel günlere en kısa zamanda ulaşırız." dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Millet Kıraathaneleri 1 Haziran’da yeniden hizmette mask
Ankara Millet Kıraathaneleri 1 Haziran’da yeniden hizmette
Başkentlilere müjde! 21 Haziran'da açılıyor... mask
Başkentlilere müjde! 21 Haziran'da açılıyor...
Ankara EGO “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri”ni hayata geçirecek mask
Ankara EGO “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri”ni hayata geçirecek
Ankara İtfaiyesi yeni eğitim programı: Sanal Sınıf mask
Ankara İtfaiyesi yeni eğitim programı: Sanal Sınıf
Altındağ'daki spor tesisleri kapılarını açıyor mask
Altındağ'daki spor tesisleri kapılarını açıyor
Camiler cemaatine kavuştu, namaz alanları doldu taştı! mask
Camiler cemaatine kavuştu, namaz alanları doldu taştı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi camilerde maske ve seccade dağıttı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi camilerde maske ve seccade dağıttı
Yenimahalle'de Korona gölgesinde Cuma Namazı mask
Yenimahalle'de Korona gölgesinde Cuma Namazı
Ankara Kalesi için düğmeye basıldı! mask
Ankara Kalesi için düğmeye basıldı!
Etimesgut'ta 112 cami dezenfekte edildi mask
Etimesgut'ta 112 cami dezenfekte edildi

Bugün 11:03 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara İtfaiyesi yeni eğitim programı: Sanal Sınıf mask
Ankara İtfaiyesi yeni eğitim programı: Sanal Sınıf
Altındağ'daki spor tesisleri kapılarını açıyor mask
Altındağ'daki spor tesisleri kapılarını açıyor
Ankara Sincan'da Camiler 74 Gün Sonra Açıldı! Sincan Huzur Doldu! mask
Ankara Sincan'da Camiler 74 Gün Sonra Açıldı! Sincan Huzur Doldu!
Camiler cemaatine kavuştu, namaz alanları doldu taştı! mask
Camiler cemaatine kavuştu, namaz alanları doldu taştı!
Yenimahalle'de Korona gölgesinde Cuma Namazı mask
Yenimahalle'de Korona gölgesinde Cuma Namazı
Ankara Kalesi için düğmeye basıldı! mask
Ankara Kalesi için düğmeye basıldı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
YHT’ler yeniden seferlerine başladı mask
YHT’ler yeniden seferlerine başladı
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları mask
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları
Göktaşı düştü! Düşen Göktaşı kameraya böyle yansıdı mask
Göktaşı düştü! Düşen Göktaşı kameraya böyle yansıdı
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor” mask
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor”
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme mask
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme

GALERİ

Bıçaklı saldırı: 3 ölü - Video Haber mask
Bıçaklı saldırı: 3 ölü - Video Haber
Korona virüs tedavisi sonrası ilk kez ortaya çıktı - Video Haber mask
Korona virüs tedavisi sonrası ilk kez ortaya çıktı - Video Haber
Trafikte tekme tokatlı kavga - Video Haber mask
Trafikte tekme tokatlı kavga - Video Haber
Yaya son anda ölümden döndü - Video Haber mask
Yaya son anda ölümden döndü - Video Haber
Kapadokya ve Göreme Açıkhava müzesi rekor kırdı - Video Haber mask
Kapadokya ve Göreme Açıkhava müzesi rekor kırdı - Video Haber
Boşanma aşamasındaki eşini tüfekle vuran şahıs yakalandı - Video mask
Boşanma aşamasındaki eşini tüfekle vuran şahıs yakalandı - Video
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL