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Başkent Ankara İhracatta en az etkilenen büyük şehir

Yılın ilk çeyreği büyüme ve ihracat verilerine ilişkin ORSİAD’tan yapılan açıklamada, “Başkent Ankara’nın yılın ilk çeyreğinde ihracatı, geçen yıla göre yüzde 8.84 azalmıştır. Bu oranla Ankara pandemi döneminde, ihracatı en az düşen büyük iller arasındadır” dedi.
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İLK ÇEYREKTE İHRACATTA

EN AZ DÜŞÜŞ ANKARA’DA

Yılın ilk çeyreği büyüme ve ihracat verilerine ilişkin ORSİAD’tan yapılan açıklamada, “ Başkent Ankara’nın yılın ilk çeyreğinde ihracatı, geçen yıla göre yüzde 8.84 azalmıştır. Bu oranla Ankara pandemi döneminde, ihracatı en az düşen büyük iller arasındadır” dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Levent Çamur, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin ekonomik verileri değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 4,5'lik büyüme performansıyla umut verdiğini söyleyen Başkan Çamur, “Beklentiler her ne kadar yüzde 5’in üzerinde bir büyüme idiyse de birinci çeyrekte yüzde 4,5’lik büyüme başarısı sağlanmıştır.

G20 ülkelerine baktığımızda ilk çeyrekte Fransa’nın yüzde 5, İtalya’nın yüzde 5,4 daraldığını görüyoruz. Coronavirüs’ün geç gelmesi, baz etkisi ve koordineli adımlarların da sayesinde ilk çeyreği yara almadan atlattık” diye konuştu.

Süreci En Az Hasarla Atlatacağız”

2018’den bu yana yaşanan finansal sıkıntıların ardından yüzde 4,5’lik büyüme oranının nefes aldırdığını, salgın yaşanmasa yüzde 5’in üzerinde bir büyüme sağlanacağının altını da çizen Başkan Levent Çamur, “Ancak salgının asıl etkilerini önümüzdeki çeyreklerde mutlaka göreceğiz. Buna rağmen gerek para politakaları yönünden gerekse maliye politikaları yönünden atılan adımlarla salgının büyümeye vurucu etkisi olacağını düşünmüyoruz. 1 Haziran kararlarıyla birlikte toparlanma sinyallerinin verildiğini, bunun da piyasalar açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Reel sektörün finansal beklentilerinin karşılanmasına dönük hamlelerin devam etmesi halinde de Türk ekonomisinin süreci en az hasarla atlatacağına inanıyoruz” dedi.

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, nisan ayı dış ticaret istatistiklerinde ise salgının etkilerinin görülmeye başlandığını anımsattı. Başkan Çamur, şunları söyledi:

İhracattaki Düşüşümüz, Ortalamanın Altında”

“Türkiye’nin 2020 ilk çeyreğindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında, 2020 nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 oranında azalmıştır. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan beşinci kenti olan Başkent Ankara ise bu süreçten en az etkilenen büyük şehirdir.

Ankara’nın ihracatı 2020 ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,84 azalarak, 2 milyar 369 milyon dolara gerilemiştir. Ankara’nın 2020 nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17,2’lik düşüşle, 551 milyon 876 bin dolara gerilemiştir. Tedbiri elden bırakmadan başlayacak normalleşme süreci, dünyadaki toparlanma, dış ticarete dönük alınacak önlemlerle ihracatımızın yeniden rayına girmesi sanayiciler olarak hepimizin ortak isteği, beklentisidir…”

Bugün 11:13 TSİ Ankara- Ekonomi

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