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Başkentlilere müjde! 21 Haziran'da açılıyor...

Başkentlilerin ilk tercihi 146 bin metrekare alana sahip 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık Mesire Alanı, 21 Haziran Pazar günü yenilenen yüzüyle açılıyor.

Elif Duman
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Başkentlilerin ilk tercihi 146 bin metrekare alana sahip 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık Mesire Alanı, 21 Haziran Pazar günü yenilenen yüzüyle açılıyor.

Yazın Ankaralıların uğrak yeri olan Yakacık’ın Corona virüsü nedeniyle kapalı olmasını fırsat bilen Yenimahalle Belediyesi ekipleri tadilat ve bakım çalışmalarını tamamladı. Virüs nedeniyle kapalı alanlar yerine açık havada vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihi olacak Yakacık mesire Alanı’nı   Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 4 ayrı ekip baştan aşağı yeniledi.

Çalışmalar çerçevesinde çim alanlar yeniden yapılırken, kamelya ve piknik masalarının ahşapları yenilendi, piknikçilerin yoğun rağbet gösterdiği barbekülerin onarımı yapıldı. Bunun yanında minik ilçe sakinlerinin keyifle vakit geçirdiği oyun alanları ve oyuncaklar tümüyle yenilendi. Alan içerisinde bulunan kaldırım ve tretuvarların yenilenmesinin yanında suni gölet ve yoğunluk yaşanan giriş ve çıkış bölümü ise yeniden düzenlendi.

Başkentli bu yaz da Yakacık’ta buluşacak

Çimlendirme ve peyzaj gibi son rötuşların da yapılarak tamamlandığı mesire alanı, 21 Haziran Cuma günü kapılarını yeniden açacak. Alanda; 3 plaj voleybolu sahası, 2 çim futbol sahası, basketbol sahası ve 4 adet çocuk oyun alanı bulunuyor.

Ayrıca vatandaşların temiz hava alarak kentin gürültüsünden uzaklaşması için 4 bin fidan ve 5 bin çalı bitkisine ev sahipliği yapan Yakacık Mesire Alanı’nda bin 500 ağaç bulunuyor. Bunun yanında mesire alanında 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanı piknik yapmak isteyen vatandaşların rahat bir gün geçirmesine imkan sağlıyor. 
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Bugün 11:36 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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