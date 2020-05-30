Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:56 TSİ- Belediyeler G: Bugün 13:08 TSİ

Ankara Millet Kıraathaneleri 1 Haziran’da yeniden hizmette

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart’ta hizmetlerine ara verilen millet kıraathaneleri kapılarını yeniden açıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart’ta hizmetlerine ara verilen millet kıraathaneleri kapılarını yeniden açıyor. Sincan halkı, millet kıraathanelerine 1 Haziran itibariyle kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran’dan itibaren başlayacak normalleşme sürecinin detaylarını açıklamasının ardından Sincan Belediyesi,koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmetine ara verdiği millet kıraathanelerini yeniden açma kararı aldı. Sincan’da bulunan 3 millet kıraathanesi 1 Haziran itibariyle sabah saat 10.00’da açılacak, akşam 22.00’a kadar hizmet verecek.

Kontrollü Sosyal Hayat Kuralları Kıraathanelerde Üst Düzeyde Uygulanacak

Millet kıraathaneleri vatandaşların sağlığı için yeni düzenlemeyle hizmet verecek. Vatandaşlar randevu alarak millet kıraathanelerine gidebilecek. Kıraathaneye gitmek isteyenler, 444 4 762/551 nolu telefonu arayarak randevu alabilecek. Kıraathane içerisinde vatandaşların maske takması zorunlu olacak, sosyal mesafe kurallarına da uyulması istenecek. Vatandaşlar kıraathanelerde 3 saatten uzun kalamayacak.

Dezenfekte Çalışmaları Titizlikle Devam Edecek”

Koronavirüs salgını ülkemize gelmeden önce tedbir alarak dezenfeksiyon çalışmalarına başlayan Sincan Belediyesi yürüttüğü hijyen seferberliği ile takdir topladı. Dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan,“16 Mart’ta vatandaşlarımızın sağlığı için millet kıraathanelerimizin hizmetine ara vermiştik. Ekiplerimiz kapalı olduğu sürede dezenfekte çalışmaları yürüttü. Halkımızın sağlığını düşünerek belediye olarak bu çalışmaları titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz. Vaka sayılarındaki azalma ile birlikte yeniden millet kıraathanelerimizin kapılarını açıyoruz ancak kontrolü elden bırakmıyoruz. Millet kıraathanelerine gelecek vatandaşlarımızın da gerekli tedbirlere uymasını istiyoruz.”diye konuştu.

İlk olarak Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi 2018 yılında açılarak kısa sürede Sincan’da büyük beğeni topladı. Ardından Evliya Çelebi ve Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathaneleri hizmete açılarak Sincan’da gençlerin uğrak noktası haline geldi. Her alanda güncel kitapların yer aldığı millet kıraathanelerinde vatandaşlara ferah ortamda kitap okuma, ders çalışma, fikir alışverişinde bulunma imkanı sunuluyor.

Sincan Belediyesi Millet Kıraathanelerinin Sayısını Arttırma Hedefinde

Kritik sürecin tamamen ortadan kalkmasının ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ilçeye 2 millet kıraathanesi daha açacakları müjdesini vermişti. Başkan Ercan katıldığı bir özel televizyon programında “Dördüncü kıraathanemizin tüm hazırlıklarını yapmıştık ancak koronavirüs sürecine denk geldiği için açamadık. İnşallah bu süreçten sonra hizmete girecek. Ardından beşinci millet kıraathanemizi de açmayı planlıyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkentlilere müjde! 21 Haziran'da açılıyor... mask
Başkentlilere müjde! 21 Haziran'da açılıyor...
Ankara Pursaklar'da Cuma Namazı Heyecanı mask
Ankara Pursaklar'da Cuma Namazı Heyecanı
Ankara EGO “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri”ni hayata geçirecek mask
Ankara EGO “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri”ni hayata geçirecek
Ankara İtfaiyesi yeni eğitim programı: Sanal Sınıf mask
Ankara İtfaiyesi yeni eğitim programı: Sanal Sınıf
Altındağ'daki spor tesisleri kapılarını açıyor mask
Altındağ'daki spor tesisleri kapılarını açıyor
Camiler cemaatine kavuştu, namaz alanları doldu taştı! mask
Camiler cemaatine kavuştu, namaz alanları doldu taştı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi camilerde maske ve seccade dağıttı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi camilerde maske ve seccade dağıttı
Yenimahalle'de Korona gölgesinde Cuma Namazı mask
Yenimahalle'de Korona gölgesinde Cuma Namazı
Ankara Kalesi için düğmeye basıldı! mask
Ankara Kalesi için düğmeye basıldı!
Etimesgut'ta 112 cami dezenfekte edildi mask
Etimesgut'ta 112 cami dezenfekte edildi

Bugün 11:56 TSİ Ankara/ Sincan- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara İtfaiyesi yeni eğitim programı: Sanal Sınıf mask
Ankara İtfaiyesi yeni eğitim programı: Sanal Sınıf
Altındağ'daki spor tesisleri kapılarını açıyor mask
Altındağ'daki spor tesisleri kapılarını açıyor
Ankara Sincan'da Camiler 74 Gün Sonra Açıldı! Sincan Huzur Doldu! mask
Ankara Sincan'da Camiler 74 Gün Sonra Açıldı! Sincan Huzur Doldu!
Camiler cemaatine kavuştu, namaz alanları doldu taştı! mask
Camiler cemaatine kavuştu, namaz alanları doldu taştı!
Yenimahalle'de Korona gölgesinde Cuma Namazı mask
Yenimahalle'de Korona gölgesinde Cuma Namazı
Ankara Kalesi için düğmeye basıldı! mask
Ankara Kalesi için düğmeye basıldı!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
YHT’ler yeniden seferlerine başladı mask
YHT’ler yeniden seferlerine başladı
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları mask
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları
Göktaşı düştü! Düşen Göktaşı kameraya böyle yansıdı mask
Göktaşı düştü! Düşen Göktaşı kameraya böyle yansıdı
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor” mask
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor”
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme mask
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme

GALERİ

Ankara Keçiören Belediyesi 1 milyon adet maske ve 100 bin şişe dezenfektan dağıttı mask
Ankara Keçiören Belediyesi 1 milyon adet maske ve 100 bin şişe dezenfektan dağıttı
Ankara Büyükşehir Ekiplerinin 7/24 Yağış Nöbeti mask
Ankara Büyükşehir Ekiplerinin 7/24 Yağış Nöbeti
Ankara Mamak'ta tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı mask
Ankara Mamak'ta tek kullanımlık seccadeler dağıtıldı
Manda Yetiştiriciliği Kazandırıyor! Samsun Türkiye’de ilk sırada mask
Manda Yetiştiriciliği Kazandırıyor! Samsun Türkiye’de ilk sırada
Mars ve Ay’a insan göndermek için geliştirdiği roket infilak etti mask
Mars ve Ay’a insan göndermek için geliştirdiği roket infilak etti
Beyaz Saray tecrit altında: “Adalet yoksa huzur yok” mask
Beyaz Saray tecrit altında: “Adalet yoksa huzur yok”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL