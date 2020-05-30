Ankara Millet Kıraathaneleri 1 Haziran’da yeniden hizmette

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart’ta hizmetlerine ara verilen millet kıraathaneleri kapılarını yeniden açıyor. Sincan halkı, millet kıraathanelerine 1 Haziran itibariyle kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran’dan itibaren başlayacak normalleşme sürecinin detaylarını açıklamasının ardından Sincan Belediyesi,koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmetine ara verdiği millet kıraathanelerini yeniden açma kararı aldı. Sincan’da bulunan 3 millet kıraathanesi 1 Haziran itibariyle sabah saat 10.00’da açılacak, akşam 22.00’a kadar hizmet verecek.

Kontrollü Sosyal Hayat Kuralları Kıraathanelerde Üst Düzeyde Uygulanacak

Millet kıraathaneleri vatandaşların sağlığı için yeni düzenlemeyle hizmet verecek. Vatandaşlar randevu alarak millet kıraathanelerine gidebilecek. Kıraathaneye gitmek isteyenler, 444 4 762/551 nolu telefonu arayarak randevu alabilecek. Kıraathane içerisinde vatandaşların maske takması zorunlu olacak, sosyal mesafe kurallarına da uyulması istenecek. Vatandaşlar kıraathanelerde 3 saatten uzun kalamayacak.

“ Dezenfekte Çalışmaları Titizlikle Devam Edecek”

Koronavirüs salgını ülkemize gelmeden önce tedbir alarak dezenfeksiyon çalışmalarına başlayan Sincan Belediyesi yürüttüğü hijyen seferberliği ile takdir topladı. Dezenfeksiyon çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini vurgulayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan,“16 Mart’ta vatandaşlarımızın sağlığı için millet kıraathanelerimizin hizmetine ara vermiştik. Ekiplerimiz kapalı olduğu sürede dezenfekte çalışmaları yürüttü. Halkımızın sağlığını düşünerek belediye olarak bu çalışmaları titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz. Vaka sayılarındaki azalma ile birlikte yeniden millet kıraathanelerimizin kapılarını açıyoruz ancak kontrolü elden bırakmıyoruz. Millet kıraathanelerine gelecek vatandaşlarımızın da gerekli tedbirlere uymasını istiyoruz.”diye konuştu.

İlk olarak Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi 2018 yılında açılarak kısa sürede Sincan’da büyük beğeni topladı. Ardından Evliya Çelebi ve Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathaneleri hizmete açılarak Sincan’da gençlerin uğrak noktası haline geldi. Her alanda güncel kitapların yer aldığı millet kıraathanelerinde vatandaşlara ferah ortamda kitap okuma, ders çalışma, fikir alışverişinde bulunma imkanı sunuluyor.

Sincan Belediyesi Millet Kıraathanelerinin Sayısını Arttırma Hedefinde

Kritik sürecin tamamen ortadan kalkmasının ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ilçeye 2 millet kıraathanesi daha açacakları müjdesini vermişti. Başkan Ercan katıldığı bir özel televizyon programında “Dördüncü kıraathanemizin tüm hazırlıklarını yapmıştık ancak koronavirüs sürecine denk geldiği için açamadık. İnşallah bu süreçten sonra hizmete girecek. Ardından beşinci millet kıraathanemizi de açmayı planlıyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.