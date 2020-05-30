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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

Bugün 12:12 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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