Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Fatih Sondaj Gemisi’yle ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Dönmez, "Fatih’in Karadeniz seferi. #FatihKaradenizde" başlığıyla, 29 Mayıs Cuma günü İstanbul Haydarpaşa Limanından hareket eden Fatih Sondaj Gemisi’nin, 15 Temmuz tarihinde Tuna 1 Kuyusunda olacağı güne kadar izleyeceği yolu video yoluyla takipçileriyle paylaştı.
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Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin güzergahını paylaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 29 Mayıs’ta İstanbul Haydarpaşa Limanından hareket eden Fatih Sondaj Gemisi’nin izleyeceği rotayı paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz