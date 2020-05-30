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Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin güzergahını paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 29 Mayıs’ta İstanbul Haydarpaşa Limanından hareket eden Fatih Sondaj Gemisi’nin izleyeceği rotayı paylaştı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Fatih Sondaj Gemisi’yle ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Dönmez, "Fatih’in Karadeniz seferi. #FatihKaradenizde" başlığıyla, 29 Mayıs Cuma günü İstanbul Haydarpaşa Limanından hareket eden Fatih Sondaj Gemisi’nin, 15 Temmuz tarihinde Tuna 1 Kuyusunda olacağı güne kadar izleyeceği yolu video yoluyla takipçileriyle paylaştı.

(Emin Kuvat/İHA)

Bugün 12:51 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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