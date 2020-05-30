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Bugün 14:26 TSİ- Siyaset

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hrant Dink Vakfı’na gönderilen ölüm tehdidine ilişkin, "Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır" dedi.
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından Hrant Dink Vakfı’na gönderilen ölüm tehdidine ilişkin paylaşımda bulundu. Vatandaşlar içindeki farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu çok iyi bildiklerini belirten Çelik, "Kullandıkları maşalar değişir bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye’de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu. Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz" ifadelerini kullandı.

"Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır" diyen Çelik, "Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır" değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)

Bugün 14:26 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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