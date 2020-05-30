Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! ATV kanalını reytinge boğan Esra Erol’da programında yaşanan olay akıllara zarar verdi. 4 ay önce ortadan kaybolan eşini aramak için programa başvuran Recep Özsoy, kayınbabası ile birlikte canlı yayına konuk olarak katıldı.

23 yaşında olan Recep Özsoy, Esra Erol’un sunduğu canlı yayında İnternet’ten tanıştığı bir adamla gönül ilişkisi yaşayıp o adama kaçtığını gördü ve eve dönmesi için gözyaşları içinde yalvardı. Recep Özsoy’un ağlayarak yalvardığı anlar sosyal medyanın gündem haberi oldu.

Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Sosyal medyadan tanışarak evlendiği eşinin yine sosyal medyadan başka biriyle kaçtığını iddia eden Recep Özsoy, canlı yayında sosyal medyaya ateş püskürdü. Recep Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyledi.

Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!

Gözyaşlarına boğularak, sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta perişan oldu. Kayınbabası ile programa katılan Recep Özsoy’un telefonuna, yardımsever bir insan tarafından sahte hesaptan eşi Hülya Özsoy’un Konya’da A.Y. isimli adamla birlikte olduğunu öğrendi. Recep Özsoy; "O adamla olan fotoğrafları geldi bana, İnternet’ten nefret ediyorum! Benim yuvamı başıma yıktı“ ifadelerini kullandı.

İddiaların odağı olan A.Y. canlı yayına telefonla bağlandı ve Hülya Özsoy ile beraber olduğunu kabul etti ve kendi aralarında söz kestiklerini de bildirdi. Nerede oldukları izleyiciler tarafından merakla beklendi.

Hülya Özsoy bulundu ve canlı yayına getirildi. Recep Özsoy, eşini görünce gözyaşlarını tutamadı. Hülya’nın anlattıkları şaşkına uğrattı. Kaçtığı adamı, 14 yaşından bu yana kadar tanıdığını söyledi.

Hülya Özsoy’un, evine dönmesi için memleketten gelen Hülya'nın annesi Habibe Hanım, kızının şeker hastası olduğunu belirtti ve kızını almaya geldiğini söyledi. Eve dönmeme konusunda kararlı olan Hülya‘nın annesi fenalık geçirdi. Hülya'nın annesine yaşattıkları ise 'bu kadar da olmaz artık!' dedirtti.