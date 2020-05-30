Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:21 TSİ- Asayiş

Ankara’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Ankara’da bir sitede yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı ve satıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Ankara polisi, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 kilo 106 gram eroin, 6 gram esrar ve 10 bin 545 TL ele geçirildi. Ayrıca, operasyonla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
mask

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ilçesinde bir sitede yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı ve satıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, ticari taksi şoförü Ö.Ç. ve onunla hareket eden M.Ö.’nün Etimesgut ilçesinde bir sitede yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığı ve bu uyuşturucu maddelerini toplu bir şekilde “torbacı” olarak tabir edilen şahıslara para karşılığında sattığı, araç olarak ise bir ticari taksiyi şoförü ile birlikte kullandığı bilgisine ulaştı.

21 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, söz konusu takside Ö.Ç. ve M.Ö.’yü, söz konusu ikamet adresinde ise A.Y.’yi yakaladı. Takside, şahısların ikametlerinde ve üzerlerinde arama yapan ekipler toplam 4 kilo 106 gram eroin, 6 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 545 TL ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Ö.Ç., M.Ö. ve A.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklandı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - İrfan Çalışkan/İHA)

Bugün 16:21 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti mask
Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti
Bakan Soylu açıkladı: Uyuşturucu tacirlerine darbe indirildi mask
Bakan Soylu açıkladı: Uyuşturucu tacirlerine darbe indirildi
Gümrük Muhafaza ekipleri İskenderun’da 668 litre sahte içki ele geçirdi mask
Gümrük Muhafaza ekipleri İskenderun’da 668 litre sahte içki ele geçirdi
Tarım işçilerini taşıyan servisler çarpıştı: 12 yaralı mask
Tarım işçilerini taşıyan servisler çarpıştı: 12 yaralı
Banka müdürü kadına sokak ortasında dayak mask
Banka müdürü kadına sokak ortasında dayak
Kısıtlamayı İhlal edenleri Polis Afetmedi! 47 bin 831 kişiye ceza - Haberler Ankara mask
Kısıtlamayı İhlal edenleri Polis Afetmedi! 47 bin 831 kişiye ceza - Haberler Ankara
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
YHT’ler yeniden seferlerine başladı mask
YHT’ler yeniden seferlerine başladı
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları mask
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları
Göktaşı düştü! Düşen Göktaşı kameraya böyle yansıdı mask
Göktaşı düştü! Düşen Göktaşı kameraya böyle yansıdı
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor” mask
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor”

GALERİ

Son Dakika Sel haberi: 1 ölü, 1 kayıp - Video Haber mask
Son Dakika Sel haberi: 1 ölü, 1 kayıp - Video Haber
Kısıtlamaya rağmen tezgah açan pazarcılara dudak uçuklatan ceza - Video Haber mask
Kısıtlamaya rağmen tezgah açan pazarcılara dudak uçuklatan ceza - Video Haber
Siirt’te öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi - Video Haber mask
Siirt’te öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi - Video Haber
Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 6 milyona yaklaştı - Video Haber mask
Dünya'da koronavirüs vaka sayısı 6 milyona yaklaştı - Video Haber
Konakalmaz Şelalesi, baharla coştu - Video Haber mask
Konakalmaz Şelalesi, baharla coştu - Video Haber
Yılmaz Özdil’in villasının kaçak bölümleri yıkılıyor - Video Haber mask
Yılmaz Özdil’in villasının kaçak bölümleri yıkılıyor - Video Haber
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL