Süper Lig’in kaldığı yerden devam edecek olmasıyla birlikte hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, stadını da lige hazırlıyor. 13 Haziran Cumartesi saat 21.45’te Antalyaspor’u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, Vodafone Park’ı dezenfekte ettirdi. Stadyuma gelen ekipler, Vodafone Park’ta bulunan açık ve kapalı bütün alanları en ince ayrıntısına kadar dezenfektanlarla steril hale getirdi.
Bugün 17:06 TSİ- Spor
Beşiktaş, stadını dezenfekte ettirdi
Süper Lig’in 27. haftasında 13 Haziran’da Antalyaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, Vodafone Park’ı dezenfekte ettirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz