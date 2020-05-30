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Trump’tan protestoculara sert tepki: “Ordu göreve hazır”

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından artan protestolara sert tepki göstererek “Ordu göreve hazır” dedi.
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ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis şehrinde geçtiğimiz günlerde 46 yaşındaki siyahi George Floyd, tutuklandığı sırada polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmüştü. Floyd’un ölümünün ardından Minneapolis kentinde halk sokaklara dökülmüş, cinayeti protesto etmişti.

Protestolar, gün geçtikçe artarak devam etti ve tüm ülkeye yayıldı. ABD Başkanı Donald Trump, artan protestolar nedeni ile sert tepki gösterdi. Trump, valilerin ve belediye başkanlarının protestoları bastırmalı konularında uyarırken, çok daha sert önlemler alınmasını istedi. Trump, protestoların federal bir suça dönüştüğüne vurgu yaparak, federal hükümetin devreye gireceği konusunda uyarıda bulundu.

Başkan Trump, federal hükümetin devreye girmesi halinde ordunun sınırsız gücünün kullanılacağına ve birçok tutuklamanın yapılacağına vurgu yaptı. Trump, ordunun göreve hazır olduğunu açıkladı. ABD Başkanı, Floyd’un ölümünün üzücü olduğuna değinerek, adaletin sağlanacağını ifade etti. Trump, protestocuları Floyd’un anısına saygısızlık yapmakla suçladı.

Başkan Trump, "Bunlar organize radikal sol gruplar, Floyd’un anısını kirletiyorlar. Onun anısı için şiddet son bulmalı. Bu kişiler, bu antifa grubu, bunlar radikal sol kötü insanlar, bu şekilde hareket edemeyeceklerini onlara öğretmek gerek" ifadelerini kullandı. Trump, kendi destekçilerine çağrıda bulunarak, destekçilerine kendisini desteklemek amacı ile bu akşam Beyaz Saray önünde toplanmalarını istedi.

Öte yandan Pentagon’un Kuzey Carolina, New York ve Virginia eyaletinde bulunan birliklere sokağa inmek üzere hazır olmaları emri verildiği iddia edildi.

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