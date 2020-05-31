Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:21 TSİ- Spor

Alman futbolcu, ’hanımcılık kazanacak’ dedi!

Almanya 2. Bundesliga’da mücadele eden Holstein Kiel forması giyen Alman futbolcu Alexander Bieler, eşinin soyadını alarak adını Alexander Mühling olarak değiştirdi.
mask

Almanya 2. Bundesliga’da mücadele eden Holstein Kiel forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Alexander Bieler, evlendikten sonra eşinin soyadını aldı. Bu sezon attığı 5 gol ve yaptığı 5 asistle takımına önemli bir katkısı bulunan orta saha oyuncusunun formasında da artık Bieler yerine Mühling yazıyor.

(İHA)

Bugün 09:21 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig’in yeni kurallarını açıkladı mask
TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig’in yeni kurallarını açıkladı
Gaziantep FK’da bir personelin korona testi pozitif çıktı mask
Gaziantep FK’da bir personelin korona testi pozitif çıktı
Emre Belözoğlu: "Hedefimiz kupayı kazanmak" mask
Emre Belözoğlu: "Hedefimiz kupayı kazanmak"
Anadolu Efes’ten ’Unutulmayacak sezon’ kampanyası mask
Anadolu Efes’ten ’Unutulmayacak sezon’ kampanyası
Beşiktaş günün ilk idmanını tamamladı mask
Beşiktaş günün ilk idmanını tamamladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu mask
TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
YHT’ler yeniden seferlerine başladı mask
YHT’ler yeniden seferlerine başladı
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları mask
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor” mask
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor”
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme mask
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme

GALERİ

Zeytinburnu’nda silahlı kavga - Video Haber mask
Zeytinburnu’nda silahlı kavga - Video Haber
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Video Haber mask
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Video Haber
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Video Haber mask
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Video Haber
İBB’de israf dediği araçlar tekrar kiralandı! Yenikapı otoparkı değil İSKİ otoparkı mask
İBB’de israf dediği araçlar tekrar kiralandı! Yenikapı otoparkı değil İSKİ otoparkı
Hataylı şehit Piyade Er Mehmet Günay'ın evine Türk bayrağı asıldı - Video Haber mask
Hataylı şehit Piyade Er Mehmet Günay'ın evine Türk bayrağı asıldı - Video Haber
Sokağa çıkma kısıtlamasında mangal yaktı: Yangına neden oldu mask
Sokağa çıkma kısıtlamasında mangal yaktı: Yangına neden oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL