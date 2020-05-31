Alman futbolcu, ’hanımcılık kazanacak’ dedi!

Almanya 2. Bundesliga’da mücadele eden Holstein Kiel forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Alexander Bieler, evlendikten sonra eşinin soyadını aldı. Bu sezon attığı 5 gol ve yaptığı 5 asistle takımına önemli bir katkısı bulunan orta saha oyuncusunun formasında da artık Bieler yerine Mühling yazıyor.

(İHA)