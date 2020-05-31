Almanya 2. Bundesliga’da mücadele eden Holstein Kiel forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Alexander Bieler, evlendikten sonra eşinin soyadını aldı. Bu sezon attığı 5 gol ve yaptığı 5 asistle takımına önemli bir katkısı bulunan orta saha oyuncusunun formasında da artık Bieler yerine Mühling yazıyor.
Bugün 09:21 TSİ- Spor
Alman futbolcu, ’hanımcılık kazanacak’ dedi!
Almanya 2. Bundesliga’da mücadele eden Holstein Kiel forması giyen Alman futbolcu Alexander Bieler, eşinin soyadını alarak adını Alexander Mühling olarak değiştirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz