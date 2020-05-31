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Bugün 10:06 TSİ- Ekonomi

Avrupa, Türk kirazını bekliyor

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, Balkan ülkeleri ve Çin’e kadar toplamda 40 ülke Türk kirazını ihraç etmek için hazırlanıyor.
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Yaz mevsimi olan ve insanların büyük çoğunluğu tarafından çok beğenilen dallarda kızaran kirazlar toplanmaya devam ediyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, Balkan ülkeleri ve Çin’e kadar toplamda 40 ülkeye ihraç etmek için hazırlanıyor. Kiraz üretiminde önemli üretici pozisyonundaki Türkiye, ihracat için kolları sıvadı. Uzmanlar, pandemi olmasına rağmen geçen yıl ihracatta 80 bin ton ve 183 milyon dolarlık rekor dış satım rakamlarının geçileceğini öngörüyor.

"HEM KALİTE HEM DE REKOLTE ANLAMINDA GEÇEN SENEDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ"

Manisa bölgesi meyve ve sebze üreticisi Ali Uçak, "Bu yıl geçen seneden daha iyi bir rekoltemiz var. Herhangi bir afetle karşılaşmazsak hem kalite hem de rekolte anlamında geçen seneden daha iyi durumdayız." dedi.

Toplamda 40 ülkeye kiraz ihracatında bulunduklarını belirten Uçak, "Rusya ağırlıklı olarak çalıştığımız ülke, Çin’e ile de ciddi anlamda çalışmalarımız var. Öte yandan, İngiltere, İtalya ve Almanya’ya da ihracat yapıyoruz. Hasatta bu sene geçen seneye nazaran yüzde 15 daha yüksek bir rekolte bekliyoruz, umarım bu şekilde devam eder.” diye konuştu.

Kovid-19 salgını, Dünya’da birçok ülkenin sınırlarını dış dünyaya kapattığı süreci de beraberinde getirmişti. Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla şartlarının iyi gitmesi, hava kargo olanağı, Çin pazarının açılması gibi etkenler ihracatın da hareketlenmesini sağlayacak.

(İHA)

Bugün 10:06 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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