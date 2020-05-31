Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:31 TSİ- Ekonomi

SunExpress, 1 Haziran’da iç hat uçuşlarına başlıyor

SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak 1 Haziran’da iç hat uçuşlarına kademeli olarak başlayacağını duyurdu.
mask

Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm yurtiçi ve yurtdışı seferlerini askıya alan SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak 1 Haziran’da iç hat uçuşlarına kademeli olarak başlıyor.

Antalya ve İzmir’i hem iç hem de dış hatlarda en fazla noktaya bağlayan havayollarından biri olan SunExpress’in 1 Haziran itibarıyla merkezleri Antalya ve İzmir’den sunacağı ve önümüzdeki günlerde kademeli olarak güncelleyeceği iç hat uçuş planı şu şekilde açıklandı:

Havayolu şirketi iç hat uçuşları çerçevesinde ana merkezi Antalya’dan Adana’ya haftada 5, Diyarbakır’a haftada 4, Gaziantep, Trabzon ve Van’a haftada 2, Samsun ve Kayseri’ye haftada 1 kez uçuş sunacak.

Aktarma merkezi İzmir ile merkezi Antalya arasında günde 2 sefer düzenleyecek olan havayolu şirketinin İzmir’den, Antalya dışında toplamda 11 Anadolu kentine düzenleyeceği seferler ise şu şekilde açıklandı:

Diyarbakır’a haftanın her günü, Adana’ya ve Gaziantep’e haftada 4, Trabzon ve Kayseri’ye haftada 3, Erzurum, Samsun ve Van’a haftada 2, Kars, Konya ve Malatya’ya haftada 1 kez. Havayolu, hem İzmir’den hem de Antalya’dan düzenlediği sefer sayısını kademeli olarak artıracak.

Tedbirli seyahat dönemi başlıyor

Verilen bilgiye göre, seyahat edecek yolcuların, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanlarına her zamankinden daha erken gelmelerini tavsiye eden SunExpress,misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile işbirliği içinde gerekli tüm önlemleri almaktadır.

Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren havayolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan havayolu, ayrıca tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtacak.

Bunlara ek olarak, havayolu şirketi uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcuttur ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99’luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli olarak temizlemektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ’Hayat Eve Sığar’ projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, havayolu şirketinin uçuşlarına alınmayacak.

(İHA)

Bugün 10:31 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sigarayı İçerken Bir Daha Düşünün! 78 milyar Türk lirası 'duman' oldu mask
Sigarayı İçerken Bir Daha Düşünün! 78 milyar Türk lirası 'duman' oldu
Beyaz eşyada ihracat salgın nedeniyle yıllık yüzde 52 düştü mask
Beyaz eşyada ihracat salgın nedeniyle yıllık yüzde 52 düştü
Kıyı Emniyeti ve UZMAR’dan işbirliği mask
Kıyı Emniyeti ve UZMAR’dan işbirliği
Pegasus Hava Yolları iç hatlarda yolcu uçuşlarına başlıyor mask
Pegasus Hava Yolları iç hatlarda yolcu uçuşlarına başlıyor
Seyahat Yasağı Kalktı! Online Seyahat Bileti Alımları Artacak - Ankara mask
Seyahat Yasağı Kalktı! Online Seyahat Bileti Alımları Artacak - Ankara
Başkent Ankara İhracatta en az etkilenen büyük şehir mask
Başkent Ankara İhracatta en az etkilenen büyük şehir
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
YHT’ler yeniden seferlerine başladı mask
YHT’ler yeniden seferlerine başladı
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları mask
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor” mask
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor”
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme mask
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme

GALERİ

Zeytinburnu’nda silahlı kavga - Video Haber mask
Zeytinburnu’nda silahlı kavga - Video Haber
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Video Haber mask
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Video Haber
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Video Haber mask
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi - Video Haber
İBB’de israf dediği araçlar tekrar kiralandı! Yenikapı otoparkı değil İSKİ otoparkı mask
İBB’de israf dediği araçlar tekrar kiralandı! Yenikapı otoparkı değil İSKİ otoparkı
Hataylı şehit Piyade Er Mehmet Günay'ın evine Türk bayrağı asıldı - Video Haber mask
Hataylı şehit Piyade Er Mehmet Günay'ın evine Türk bayrağı asıldı - Video Haber
Sokağa çıkma kısıtlamasında mangal yaktı: Yangına neden oldu mask
Sokağa çıkma kısıtlamasında mangal yaktı: Yangına neden oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL