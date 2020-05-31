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Bakan Varank, Polis Özel Harekat ile sanal operasyona katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezinde (SATEM) özel harekat polislerinin bir hücre evine düzenlediği sanal operasyona katıldı. Bakan Varank, “Güvenlik güçlerimizin yüksek teknolojiyi kullanıyor olması, gurur verici. Hiçbir risk altına girmeden en gerçekçi senaryolarda eğitimlerini alıyorlar” dedi.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki SATEM’de incelemelerde bulundu. Açılışı geçtiğimiz haftalarda yapılan merkezi ziyaretinde Bakan Varank’a, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özel Harekat Başkanı Selami Türker ve Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı eşlik etti.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER

Sanal Taktik Operasyon Merkezinde başlatılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Varank, senaryo gereği teröristlerin kullandığı bir hücre evine operasyon düzenledi. Hürce evi simülasyonlu sanal operasyon öncesinde polislerden eğitim alan Varank, özel harekatçılarla birlikte bina içerisinde çatışmaya girerek, buradaki terörist unsurları sanal silahlar kullanarak etkisiz hale getirdi.

EN BÜYÜK MERKEZLERDEN BİRİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun SATEM’in bir süre önce açılışını yaptığını hatırlatan Varank, “Burası teknolojinin geliştirilip özel operasyonlarda kullanıldığı en üst seviye merkezlerden bir tanesi. Burada polislerimiz, oluşturulan simülasyonlarda tıpkı gerçek ortamdaki gibi eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Burası, dünyadaki en büyük sanal taktik eğitim merkezlerinden biri” dedi.

RİSK ALTINA GİRMEDEN

Varank, merkezde eğitim alan polisleri ziyaret ettiğini, sistem hakkında bilgi aldığını belirterek, “Beraberce birkaç simülasyonu da deneme fırsatı bulduk. Güvenlik güçlerimizin yüksek teknolojiyi kullanıyor olması, gurur verici. Hiçbir risk altına girmeden en gerçekçi senaryolarda eğitimlerini alıyorlar. Yatırım maliyetlerini de düşündüğümüzde gerçek mermilerle yapılan eğitimlerden çok daha ucuza bu eğitimi gerçekleştirebiliyorlar” diye konuştu.

KABİLİYETLERİNİ GELİŞTİRECEKLER

Sanal ortamda aynı hisleri yaşayarak, aynı zorluklardan geçerek eğitimlerin tamamlandığını kaydeden Varank, “Böyle bir eğitim merkezinin ülkemize kazandırılmış olmasından gurur duydum. İnşallah burada güvenlik güçlerimiz eğitimlerini en güzel şekilde tamamlayarak hem ülkemizin savunulmasında en önde görev yapmaya devam edecekler hem de kabiliyetlerini geliştirmiş olacaklar” dedi.

OPERASYON GERÇEĞİNİ ARATMADI

Katıldığı operasyonu da anlatan Bakan Varank şöyle devam etti:

“Önce eğitim parkurlarından geçtik. Daha sonra bina içi teröristlerle çatışma senaryosunda, bizler tabii amatör olarak polis arkadaşlarımızla birlikte bulunduk. Sanal ortamda olmasına rağmen aynı eforu aynı heyecanı tıpkı gerçekmiş gibi yaşıyorsunuz. Hem heyecan verici hem de teknolojinin geldiği noktanın bu kadar gerçekçi olması ve böyle bir teknolojinin güvenlik güçlerimiz tarafından kullanılıyor olması memnuniyet verici.”

FARKLI SENARYOLARDA EĞİTİM

Yeni açılan bu merkezde özel harekat polisleri, uçak kaçırmadan metro ve rafineri baskınlarına kadar birçok farklı senaryodaki eğitim programlarına katılıyor. 500 metrekarelik kapalı alanı bulunan merkezde, Türkiye genelinde görev yapan özel harekat polisleri belli dönemlerde hizmet içi eğitime tabi tutuluyor. Bu eğitimler sayesinde özel harekat polisleri hem farklı senaryolara karşı hazırlıklı hale gelirken hem de çok daha az riskli bir ortamda bilgi ve tecrübelerini geliştiriyor.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Bugün 11:08 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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