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Çankaya Belediyesi'nden “Mavi Gözlü Dev” için sergi ve şiir dinletisi 

Çankaya Belediyesi, Nazım Hikmet’in 57. Ölüm yıldönümünde online sergi ve şiir dinletisi düzenleyecek.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, Nazım Hikmet’in 57. Ölüm yıldönümünde online sergi ve şiir dinletisi düzenleyecek. 3 Haziran’da Karikatürcüler Derneğinin işbirliği ile dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların eserlerinden oluşan Nazım Hikmet karikatürleri sergisi ve Genco Erkal’ın şiir dinletisi çevrimiçi yapılacak.

Çankaya Belediyesi ölümünün 57. yılında, Türk ve Dünya edebiyatının önemli şairi Nazım Hikmet’i online anma etkinliklerine hazırlanıyor. Büyük Şair Nazım Hikmet’in 57. ölüm yıldönümü anması, dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın süreci nedeniyle online gerçekleşecek.

Çankaya Belediyesi ve Karikatürcüler Derneğinin işbirliğinde, dünyanın farklı ülkelerinden karikatür sanatçılarının eserlerinden oluşan sergi, 3 Haziran 2020 saat 14.00 itibariyle Çankaya Belediyesinin YouTube/cankayabelediye adresinden yayınlanacak. 

“Güzel Yüzlü Şair” Nazım Hikmet'in anma etkinliğinde Tiyatro Sanatçısı Genco Erkal’ın Nazım şiirleri dinletisi de yer alıyor. Nazım Hikmet’in eserlerini tiyatroya uyarlayan Dostlar Tiyatrosunun katkılarıyla, Tiyatro Sanatçısı Genco Erkal, en güzel Nazım şiirlerini 3 Haziran saat 15.00 itibariyle Çankayalılar için seslendirecek. 
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Bugün 11:28 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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