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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kadın sağlığı için “Gezici Araç” hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli kadınlar için “Gezici Kadın Sağlığı Projesi”ni hayata geçiriyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli kadınlar için “Gezici Kadın Sağlığı Projesi”ni hayata geçiriyor. Sağlık çalışanları, sosyal çalışmacılar ve çocuk gelişimi uzmanlarının bulunacağı araç, Başkent'in kırsal mahallerini gezerek kadınlara üreme sağlığı eğitimleri verecek. 3 Haziran'da başlayacak projeden yıl sonuna kadar yaklaşık 2 bin 500 kadının yararlanması planlanıyor.

Kadın sağlığı için yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Gezici Kadın Sağlığı Aracı” ile ilçe ilçe Başkentli kadınlar için gezecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 3 Haziran’dan itibaren hayata geçirilecek proje için sağlık çalışanları, sosyal çalışmacılar ve çocuk gelişimi uzmanlarından oluşan ekip, kadınlara üreme sağlığı eğitimi verecek.         

YIL SONUNA KADAR 2 BİN 500 KADIN YARARLANACAK

Büyükşehir Belediyesinin "Kadın Dostu Kent Adaylığı" sürecinde, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi tarafından yürütülen “Yerel Eşitlik Eylem Planı”  üçüncü dönemine girdi. 

Her dönemde kadınlara yönelik birçok yeni proje hazırlayan Kadın Danışma Merkezi, “Gezici Kadın Sağlığı Aracı Projesi” ile öncelikle kırsal mahallelerdeki kadınlara ulaşacak. Başkent'in tüm ilçelerinde muhtarlarla ve aile hekimleriyle görüşmeler gerçekleştirerek koordinasyon içinde çalışacak olan ekip, gezici araçla dolaşarak yıl sonuna kadar 2 bin 500 kadına eğitim vermeyi planlıyor.

ANNELER EĞİTİMDEYKEN ÇOCUKLARI EĞLENECEK

Tüm hazırlıkları daha önce tamamladıklarını ancak koronavirüs salgını nedeniyle proje başlangıcını Haziran ayına çektiklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal, yapacakları saha çalışmasıyla Başkentli kadınlara daha kolay ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın desteğiyle projeyi hızlandırdıklarını vurgulayan Ünal, şu bilgileri paylaştı:

“Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın desteği ile bir aracımız Gezici Kadın Sağlığı Aracı olarak tarafımıza tahsis edildi. Biz de projemizin alt yapısını tamamladık. Projemiz  araç giydirme işleminden sonra 3 Haziran itibarıyla hayata geçiyor. Kadınlarımız bize gelemese de biz aracımız ile kadınlarımıza gidebileceğiz. Ankara’da yaşayan 3 milyona yakın kadın var ve hepsinin farklı ihtiyaçları var. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm farklı ihtiyaçları görerek, planlarımızı da bu yönde hazırlamalıyız. Bu nedenle bu yıl özellikle kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara gitmeyi istedik, proje fikri böyle çıktı. Kadınlar eğitimdeyken çocukları da unutmadık. Onlar için de anneleri eğitimdeyken eğlenebilsinler ve keyifli vakit geçirsinler diye oyuncaklar hazırladık.”

Toplum sağlığı için kadın sağlığını önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte yeni projelerle daha çok kadına ulaşmayı hedefliyor.
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