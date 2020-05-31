Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Kanın yerde kalmadı... Rahat uyu Kahraman Jandarma Şehit Binbaşı Zafer Akkuş. Bu gece Bitlis’te arkadaşların Kendal kod Veysel Altun’u ila cehenneme zümera" ifadelerini kullandı.
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Şehit Binbaşı Zafer Akkuş’un kanı yerde kalmadı - Haberler Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Binbaşı Zafer Akkuş’un şehit edildiği olayın faili terörist Veysel Altun’un etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz