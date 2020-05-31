Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:18 TSİ- Belediyeler G: Bugün 13:19 TSİ

Gölbaşı Yerel Üretici, Sütlerini Yarın Halk İle Buluşturacak - Haberler Ankara

1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında harekete geçen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, 1 Haziran Pazartesi günü Gölbaşı ilçesi yerel üreticilerinden temin edilen sütü vatandaş ile buluşturacak.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölbaşı Belediyesi çiftçisini unutmuyor…

SÜT ÜRETİMİNİ DESTEKLEMEK İÇİN EL ELE…

1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında harekete geçen Gölbaşı Belediyesi ekipleri, 1 Haziran Pazartesi günü Gölbaşı ilçesi yerel üreticilerinden temin edilen sütü vatandaş ile buluşturacak.

Ankara Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği destekleri ile Gölbaşı Belediyesi önünde kurulacak olan stantta gün boyu sütleri vatandaş ile buluşturacak olan Gölbaşı Belediyesi, vatandaşlara Gölbaşı yerel üreticilerinin ürettiği 1 litrelik bin adet süt dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtım esnasında hazır bulunacak olan Gölbaşı’nda üretim yapan çiftçiler, doğrudan ürünlerini halkla buluşturmuş olacak.

Doğal sütün önemini anlatacak olan çiftçi ile bir araya gelen vatandaşlar ise süt siparişlerini doğrudan çiftçiye iletmiş olacak. Saman balyalarının görsel şölen sunacağı, maskotların eşlik edeceği günde, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’te çiftçinin yanında olacak. Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, Tarım İlçe Müdürü Yavuz Ekici ve Ankara Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz’ın da katılacağı süt şöleni gün boyu devam edecek.

Çiftçimizin yanındayız

Belediye olarak üretim yapan çiftçinin her zaman destekçisi olduklarına vurgu yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Vatandaşımız ve çocuklarımız doğal süt ile buluşsun ve sağlıkları için süt içsin.

Gölbaşılı vatandaşlarımızı belediyemizin önüne sütlerini almak için bekliyoruz. Biz güğümlerimizi belediye önüne indirdik. Sizlerde 1 Haziran Dünya Süt Günü’nde bizleri ve çiftçimizi yalnız bırakmayın” dedi.

Bugün 13:18 TSİ Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara'da Personel Servis şöförleri ve araçları için tedbirler belirlendi mask
Ankara'da Personel Servis şöförleri ve araçları için tedbirler belirlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir destek de iş yeri sahiplerine mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir destek de iş yeri sahiplerine
Başkentlilere müjde! 21 Haziran'da açılıyor... mask
Başkentlilere müjde! 21 Haziran'da açılıyor...
Ankara Pursaklar'da Cuma Namazı Heyecanı mask
Ankara Pursaklar'da Cuma Namazı Heyecanı
Ankara EGO “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri”ni hayata geçirecek mask
Ankara EGO “Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri”ni hayata geçirecek
Ankara İtfaiyesi yeni eğitim programı: Sanal Sınıf mask
Ankara İtfaiyesi yeni eğitim programı: Sanal Sınıf
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
YHT’ler yeniden seferlerine başladı mask
YHT’ler yeniden seferlerine başladı
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları mask
Ankara'da 29 - 31 Mayıs arası Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var! İşte Genelge Detayları
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor” mask
“Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor”
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme mask
20 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı Değiştimi! İşte Yasaklarda Yeni Düzenleme

GALERİ

Ankara'da Spor Salonları 1 Haziran’da kapılarını açıyor - Haberler Ankara mask
Ankara'da Spor Salonları 1 Haziran’da kapılarını açıyor - Haberler Ankara
Şehit Polis Atakan Arslan’ın baba ocağında helallik alındı - Video Haber mask
Şehit Polis Atakan Arslan’ın baba ocağında helallik alındı - Video Haber
Son Dakika: Polis Atakan Arslan'nı şehit eden şahıs yakalandı - Video Haber mask
Son Dakika: Polis Atakan Arslan'nı şehit eden şahıs yakalandı - Video Haber
Ankara Mamak Belediyesi’nden “koronabank” - Foto Haber mask
Ankara Mamak Belediyesi’nden “koronabank” - Foto Haber
Ankara Büyükşehir'in Halk Sağlığı İçin Yoğun Mesai - Foto Haber mask
Ankara Büyükşehir'in Halk Sağlığı İçin Yoğun Mesai - Foto Haber
Ankara Yenimahalle'den çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı - Foto Haber mask
Ankara Yenimahalle'den çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı - Foto Haber
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL