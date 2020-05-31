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Bitlis’te etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’si gri listeden

İçişleri Bakanlığı, Bitlis’in Sehi Ormanları bölgesinde yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer aldığının tespit edildiğini bildirdi.
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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis’in Sehi Ormanları bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer aldığının tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gri listede yer alan teröristlerden birinin Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı (Yarbay Rütbesi alan) Zafer Akkuş’un şehit edildiği saldırının faillerinden "Kendal" kod adlı Veysel Altun olduğu, diğerinin ise "Şoreş Tatvan" kod adlı Adem Çelebi olduğu belirlendi. Ayrıca, operasyon sonucunda teröristlerle birlikte, 1 adet M-16 marka tüfek, 1 adet kalaşnikof marka tüfek ve 4 adet el bombası ele geçirildiği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN KONUYA İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer aldığı tespit edildi. Gri listede yer alan teröristlerden birinin; Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı (Yarbay Rütbesi alan) Zafer Akkuş’un şehit edildiği saldırının faillerinden ’Kendal’ kod adlı Veysel Altun olduğu, diğerinin ise ’Şoreş Tatvan’ kod adlı Adem Çelebi olduğu belirlendi. Teröristlerle birlikte, 1 adet M16 marka tüfek, 1 adet kalaşnikof marka tüfek, 4 adet el bombası ele geçirildi."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Bugün 13:51 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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