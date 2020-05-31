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SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi...

3600 prim ödeme şartı ve yaş şartını tamamlayarak doğal yolla emekli olabilmekte günümüzde mümkün. Yani bu noktada herhangi bir ek şart v.s. bulunmuyor. SGK, SSK, Emekli - Bağ Kur ve EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiren detayları sizler için derledik.
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SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi...

Koronavirüs sebebiyle ekonomi gündemi oldukça hareketli bir şekilde ilerliyor. Bu hareketten SGK, SSK, Bağ - Kur ve EYT'liler de yararlanıyor. SGK tarafından ikramiye, emekliliğe dair süre, erken emeklilik, askerlik borçlanması gibi konularla ilgili olarak sık sık duyuru yapılıyor.

Erkekler, sigortalı olmadan önce eğer askerlik yapmışlarsa, bu dönem içerisinde borçlanma yaparak erken emekli olabiliyor. Bu noktada kadınlar da doğum borçlanması ile birlikte erken emekli olabiliyorlar.

SGK bünyesinde erken emekliliğe dair çok fazla soruya cevap veriliyor. Sayıları milyonları bulan EYT'liler, emekli olmak için gün sayıyor. Yine milyonlarca çalışan da emeklilik hayaliyle yanıp tutuşuyor. Erken emekli olabilmek için aslında birçok yöntem bulunuyor. Fakat bu yöntemlerin büyük bölümü bilinmiyor. Kadınlar doğumla, erkekler askerlikle emekli olabiliyor.

Öte yandan, 3.600 prim ödeme şartı ve yaş şartını tamamlayarak doğal yolla emekli olabilmekte günümüzde mümkün. Yani bu noktada herhangi bir ek şart v.s. bulunmuyor. SGK, SSK, Emekli - Bağ Kur ve EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiren detayları sizler için derledik.

Kadınlarda Erken Emeklilik

Doğum borçlanması sayesinde erken emekli olunabiliyor. Doğumdan önce SSK tescili yaptırıp, doğum itibarıyla 2 yıllık süre içerisinde kendisi adına herhangi bir prim ödenmemiş ve doğumun ardından 2 yıl boyunca çocuğu yaşayan annenin emekliliği doğum sayesinde erkene alınabiliyor. Bu noktada SGK'ya başvurmak yeterli oluyor. Bu yol tam 6 yıl erken emekli olmayı sağlıyor.

Erkekler İçin Erken Emeklilik

Askerlik görevini yapan her erkek, eğer belirli şartları karşılıyorsa yine erken emekli olabiliyor. Askerliği daha önceden hiç işe girmeden yapanlar, askerlik borçlanması yolu sayesinde 1-2 yıl kazanıyor ve daha erken emekli olabiliyor.

10 Yıl - 3600 Gün Emeklilik Şartları

Günümüzde 10 yıl, 3600 primden emekli olmanın bir takım şartları bulunuyor. Bu noktada sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesinde olması gerekiyor.

Sigorta süresinin 15 yılı geçmesi gerekiyor. Ya da tam nokta olarak 15 yıl olması gerekiyor.

3.600 prim günü ödemesinin eksiksiz olarak yapılmış olması gerekiyor.

Yaş şartının yerine getirilmesi ve belirlenen yaşın doldurulması gerekiyor.

Erkeklerin 55 yaş, kadınlar ise 54 yaş ve üstünde olması gerekiyor.

Bugün 14:14 TSİ Ankara- Ekonomi

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