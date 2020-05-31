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Bakan Soylu: "Çukurca’da üç terörist etkisiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Kazan vadisi sorumlusunun da arasında bulunduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter’deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı. Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz. Birisi Kazan vadisi sözde sorumlusu. Rahat uyuyun J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca, J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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