Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu... Kahraman Jandarma’mızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında üç terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi” ifadelerini kullandı.
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Bakan Soylu: “Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz