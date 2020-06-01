19 Mayıs resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”na özel resim yarışması sonuçlandı. Başkentli lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında eğitimlerine evlerinde devam eden ve dışarı çıkmaları kısıtlı olan lise öğrencilerinin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” heyecanını evlerinde de yaşamaları için bir resim yarışması düzenledi.

Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

19 MAYIS RUHUNU ANLATAN EN GÜZEL RESİMLER

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Seçici Kurul tarafından sonuçları açıklanan yarışmada birinci seçilen resmin sahibine ödül olarak cep telefonu, ikinciye dağ bisikleti, üçüncüye ise akıllı saat ev adreslerine gidilerek teslim edildi.

19 Mayıs ruhunu yansıtan resmiyle yarışmada birinci olan Sıla Nur Türker duygularını, “Çok heyecanlı ve mutluyum. Atatürk’ü ve bize emanet ettiği değerleri düşünerek resmimi çizdim” derken, ikinci olan Ezgi Bulut, “Bu kadar anlamlı bir yarışmada ikinci olduğum için çok mutlu oldum. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözü ve Türkiye Cumhuriyeti’ni biz gençlere emanet ettiğini düşünerek bu resmi çizdim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın gençleri düşündüğünü ve bizlere destek verdiğini her zaman hissediyoruz. İyi ki var, onu çok seviyorum” dedi.

Ödül alan gençleri tebrik ederek başarılar dileyen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal, hem gençlerle hem de aileleriyle sohbet etti. Yarışmada üçüncülüğü kazanan Ezgi Gizem Mart ise düşüncelerini, “Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği ve Türkiye için çok önemli adımları attığı gün 19 Mayıs’ı düşünerek resmimi hazırladım. Kazanmayı çok istiyordum. Üçüncü olduğum için çok mutluyum” sözleriyle paylaştı.