Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:51 TSİ- Spor

Satrançta şampiyonlar Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla belli oldu

Red Bull Chess Masters’ın 3. sezonunda çevrim içi eleme sonrasında finale adını yazdıran 40 erkek ve 40 kadın satranç sporcusunun Türkiye’nin en iyisi olabilmek için mücadele ettikleri finalde Açık Kategori şampiyonu Vugar Rasulov olurken, kadınlar kategorisinde de Ekaterina Atalık mutlu sona ulaştı. Açık Kategori Finali’nin açılış konuşmasını ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye’nin en iyi satranç sporcularını bir araya getiren satranç turnuvası Red Bull Chess Masters’da 3. sezonunun en iyileri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla belli oldu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve lisanslı sporcuların katıldığı 10 çevrim içi eleme sonrasında yine çevrim içi olarak düzenlenen finalde açık kategoride Büyükusta Vugar Rasulov, kadınlarda da Uluslararası Usta Ekaterina Atalık şampiyon oldu. Açık kategoride Büyükusta Dragan Solak ikinci, Uluslararası Usta Tuna Onat Nalbant üçüncü, kadınlar kategorisinde Kadın Büyükusta Kübra Öztürk ikinci, Kadın Büyükusta Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu üçüncü sırada yer aldı.

"YENİ SATRANÇ SPORCULARINI YETİŞTİRMEK BİZİM İÇİN BİR MİSYONDUR"

Açık Kategori Finali’nde açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, diğer spor dalları gibi satrancın da kendileri için çok değerli bir branş olduğunu belirterek, "Bizim için çok anlamlı bir turnuva. Bu turnuvada emeği olan tüm kamu ve özel kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Geçirdiğimiz bu zor günlerde bu turnuvanın başarıyla düzenlenmesi ayrıca büyük bir mutluluk. Tüm branşlar gibi satrancı da özellikle önemsiyoruz. Geçtiğimiz aylarda satrancın önündeki önemli bürokratik engelleri tekrar düzenledik ve kaldırdık. Yeni satranç sporcularını yetiştirmek bizim için bir misyondur. Türkiye’nin en çok lisanslı sporcusuna sahip olması da satrancı ayrıcalıklı kılıyor. Satranç pek çok özeliği olan bir spor. Sabır, öz güven, analitik düşünce ve empati gibi insani değerleri içinde barındırıyor. İnşallah satrancın çıtasını federasyonumuz ile birlikte daha da yukarı taşıyacağız" diye konuştu.

Red Bull Chess Masters’ın Türk satrancına yeni bir soluk kattığını ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise, "Bizim için çok önemli olan bu günde bizimle birlikte olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. 9 Nisan’dan bu yana binlerce sporcumuz, Türkiye’nin en iyisi olabilmek için hamle yaptı. Çok emek verdik, çok çalıştık ve finalleri gerçekleştirdik. Marka değeri her geçen yıl artan, Türk satrancının geldiği noktayı ve başarısını değerli etkinlikler ile dünyada tanıtmaya vesile olan Red Bull ailesi ile daha nice turnuvalara imza atacağız" dedi.

(İHA)

Bugün 09:51 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ahmet Nur Çebi: “Kulüpte 190 dava, 225 icra takibi var” mask
Ahmet Nur Çebi: “Kulüpte 190 dava, 225 icra takibi var”
Alman futbolcu, ’hanımcılık kazanacak’ dedi! mask
Alman futbolcu, ’hanımcılık kazanacak’ dedi!
Ozan Kabak’lı Schalke kayıplarda mask
Ozan Kabak’lı Schalke kayıplarda
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, stadını dezenfekte ettirdi mask
Beşiktaş, stadını dezenfekte ettirdi
Beşiktaş tribünleri dolduracak! mask
Beşiktaş tribünleri dolduracak!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi... mask
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi...
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı! mask
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı!
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz mask
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti mask
Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti

GALERİ

Ankara Gölbaşı Belediyesi yerel üreticisi sütlerini halkla buluşturdu - Video Haber mask
Ankara Gölbaşı Belediyesi yerel üreticisi sütlerini halkla buluşturdu - Video Haber
Kısıtlamanın bitmesiyle Ankara otogarında hareketlilik - Video Haber mask
Kısıtlamanın bitmesiyle Ankara otogarında hareketlilik - Video Haber
Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı - Foto Haber mask
Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı - Foto Haber
Kargayla köpeğin kavgası gülümsetti - Video Haber Ankara mask
Kargayla köpeğin kavgası gülümsetti - Video Haber Ankara
Yasağın kalkmasıyla balık tutmaya koştular - Video Haber mask
Yasağın kalkmasıyla balık tutmaya koştular - Video Haber
Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklar bitti, Açılıyor! Yüzde 70 doluluk bekleniyor mask
Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklar bitti, Açılıyor! Yüzde 70 doluluk bekleniyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL