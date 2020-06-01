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Sincan Belediyesi'nin düzenlediği E-Konser'de ünlü sanatçı vatandaşları coşturdu

Sincan Belediyesi dijital ortama taşıdığı kültür ve sanat etkinliklerine her gün yenilerini ekliyor.

Elif Duman
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Sincan Belediyesi dijital ortama taşıdığı kültür ve sanat etkinliklerine her gün yenilerini ekliyor. Sohbetler, tiyatrolar uzaktan eğitim kursları derken şimdi de düzenlenen canlı konser ile izleyenlere hoş zaman yaşatıyor. Hafta sonunda evde kalan vatandaşlar, Sincan Belediyesinin sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde canlı yayınlanan Ömer Faruk Bostan konseri ile moral buldu.

Koronavirüs salgını Türkiye’ye girmeden tüm önlemlerini alan Sincan Belediyesi, vatandaşlara evde kültür-sanat imkanı sunuyor. Hem yetişkinler hem de çocuklar için dijital ortamda yayınladığı kültür-sanat etkinlikleri ile büyük beğeni toplayan Sincan Belediyesi, bu kez sosyal medya hesaplarından canlı konser yayınladı.

Ankara oyun havalarının vazgeçilmez ismi Ömer Faruk Bostan eline bağlamasını aldı, hem söyledi hem söyletti. Kimi zaman duygusal türkülerle dertlendirdi, kimi zaman da eğlendirdi. Bostan’ın canlı yayın performansı Sincan Belediyesi sosyal medya takipçilerinden tam not aldı, vatandaşlar hafta sonu evde müzik keyfi yaşadı.

Sincan Belediyesinin dijital ortama taşıdığı faaliyetlerin büyük beğeni topladığını ifade eden Bostan, “İlk defa Sincan Belediyesinin böyle bir etkinliğinde sahne yapma, profesyonel çalışma ortamında bulunma fırsatı buldum. Sincan oyun havasının ocaklarından birisidir. Bizden önceki abilerimiz, ustalarımızdan birçoğu Sincan’da yetişmiştir. Ben bütün Ankaralı sanatçılar adına Başkanıma teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Konser www.sincan.bel.tr, ekultur.sincan.bel.tr ve tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Konseri kaçıranlar belediyenin yine internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından tekrarını izleyebilir
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Bugün 10:39 TSİ Ankara/ Sincan- Belediyeler

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