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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Çukurca’da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Özel Harekat timleri 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin, geçen yıl 1 Haziran’da Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın şehit edildiği saldırının son failleri olduğu belirlendi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Çukurca’da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu Kava kod adlı terörist olduğu tespit edildiği vurgulandı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet roketatar, 2 adet anti-tank mayını, 1 adet EYP alıcısı, 6 adet el bombası, EYP yapımında kullanılmak üzere 1 adet pense ve akımölçer, 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet el dürbünü, 3 adet termal panço, 1 adet radyo ele geçirildiği bildirildi.

Bugün 12:55 TSİ İHA Hakkari- Asayiş

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