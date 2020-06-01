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"Trump sığınağa saklandı" iddiası

ABD’de polis tarafından öldürülen George Floyd için düzenlenen protestolar sırasında New Yok Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun kızı Chiara de Blasio da gözaltına alındı. ABD basını, Beyaz Saray önünde gerçekleştirilen protestoların şiddetlenmesiyle Başkan Donald Trump’ın sığınakta saklandığını yazdı.
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George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesine tepki olarak başlayan protestolar alevlenerek devam ediyor.

Ülke genelinde en az 4 bin 100 kişi gözaltına alınırken, New York’ta bu sayının 790 olduğu ifade edildi. Polis kaynakları, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun kızı Chiara de Blasio da gözaltına alındığını duyurdu.

Belediye Başkanı Blasio tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. İsminin açıklanmasını istemeyen polis memuru konuya ilişkin açıklamasında, 25 yaşındaki Chiara de Blasio’nun cumartesi günü gözaltına alındığını ve daha sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

" TRUMP SIĞINAĞA SAKLANDI" İDDİASI

Ülke genelinde gerçekleştirilen protestolar başkent Washington DC’ye sıçramıştı. ABD basını, Devlet Başkanı Trump’ın Cuma günü Beyaz Saray önünde şiddetlenen gösteriler sırasında sığınağa gittiğini yazdı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray’a yakın bir kaynak, Trump’ın sığınakta 1 saat geçirdiğini ifade etti. Trump, Cumartesi günü yaptığı paylaşımında, "Beyaz Saray’ın çitlerini aşsalardı hayatımda gördüğüm en saldırgan köpeklerle ve en uğursuz silahlarla karşılaşacaklardı” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün 13:01 TSİ İHA Ankara- Dünya

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