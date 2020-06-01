61 yaşındaki yaşlı adam Halil Ergül, eşi ve bir kızıyla birlikte yaşadığı Erzincan’daki evinden 25 Aralık 2019’da anneme gidiyorum diyerek çıktı ve bir daha da haber alınamadı. Yaşlı adam 36 gündür ortada yok. Halil Ergül'ün kardeşleri Selvinaz Akbulut ve Nusrettin Ergül, başarılı Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

Halil Ergül’ün kızı ve eşinin neden kaybolduğu gün değil de, kaybolmasından 9 gün sonra başvuru yaptıkları stüdyoda tartışılmıştı.

Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay!

Başarılı Ünlü Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, Halil Ergül'ün eşi ve kızının hiç üzgün olmadığını fark edince, babalarının kayıp olduğunu belirten bir yüz ifadesinde olmadıklarına dikkat çekmişti. Zavallı yaşlı adamın maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile çekilmediğini görünce endişeleri de arttı. Bu olay üzerinde titizlikle çalışmakta olan Erzincan Emniyeti'nin başlattığı araştırmalarda Halil Ergül'ün hastane ve sosyal hizmetlerde de kaydının olmadığına rastlanıldığını açıkladı.

Epilepsi hastası olan Halil Ergül'ün, bu kadar süre ilaç içmediği için atak geçireceğine dikkat çekildi. Polis ekipleri yetkililerden alınan karara göre evinde arama çalışmaları başlatıldı. Ne yazık ki kayıp soruşturması bir anda cinayet soruşturmasına dönüştü. Halil Ergül’ün kızı ve eşinin neden 9 gün boyunca kayıp başvurusunda bulunmadıkları büyük tartışma konu oldu.

Evinin ve gidebileceği her yerin incelendiği Halil Ergül'den hala en ufak bir haber bile alınamadı. Olumsuz hava koşullarına rağmen arama çalışmaları hala süren zavallı yaşlı Halil Ergül'ün izine kaybının 43. gününde de maalesef rastlanılamadı. Kayıp dosyası cinayet dosyasına dönüşen yaşlı adam Halil Ergül'ü bulmak için tüm ekipler canla başla havadan ve karadan arama başlattı. Drone ile desteklenen çalışmalarda bile küçük bir ipucu dahi elde edilemedi. Araştırmalar hiç durmadan devam etmekte.

Müge Anlı Kimdir?

Müge Anlı İstanbul’da 19 Aralık 1973 yılında doğdu. Türk televizyon sunucusu ve aynı zamanda gazeteci. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı…