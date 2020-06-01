Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:06 TSİ- Magazin G: Bugün 14:10 TSİ

Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay!

61 yaşındaki yaşlı adam Halil Ergül, eşi ve bir kızıyla birlikte yaşadığı Erzincan’daki evinden 25 Aralık 2019’da anneme gidiyorum diyerek çıktı ve bir daha da haber alınamadı.
mask

61 yaşındaki yaşlı adam Halil Ergül, eşi ve bir kızıyla birlikte yaşadığı Erzincan’daki evinden 25 Aralık 2019’da anneme gidiyorum diyerek çıktı ve bir daha da haber alınamadı. Yaşlı adam 36 gündür ortada yok. Halil Ergül'ün kardeşleri Selvinaz Akbulut ve Nusrettin Ergül, başarılı Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.
Halil Ergül’ün kızı ve eşinin neden kaybolduğu gün değil de, kaybolmasından 9 gün sonra başvuru yaptıkları stüdyoda tartışılmıştı.

Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay!

Başarılı Ünlü Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, Halil Ergül'ün eşi ve kızının hiç üzgün olmadığını fark edince, babalarının kayıp olduğunu belirten bir yüz ifadesinde olmadıklarına dikkat çekmişti. Zavallı yaşlı adamın maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile çekilmediğini görünce endişeleri de arttı. Bu olay üzerinde titizlikle çalışmakta olan Erzincan Emniyeti'nin başlattığı araştırmalarda Halil Ergül'ün hastane ve sosyal hizmetlerde de kaydının olmadığına rastlanıldığını açıkladı.

Epilepsi hastası olan Halil Ergül'ün, bu kadar süre ilaç içmediği için atak geçireceğine dikkat çekildi. Polis ekipleri yetkililerden alınan karara göre evinde arama çalışmaları başlatıldı. Ne yazık ki kayıp soruşturması bir anda cinayet soruşturmasına dönüştü. Halil Ergül’ün kızı ve eşinin neden 9 gün boyunca kayıp başvurusunda bulunmadıkları büyük tartışma konu oldu.

Evinin ve gidebileceği her yerin incelendiği Halil Ergül'den hala en ufak bir haber bile alınamadı. Olumsuz hava koşullarına rağmen arama çalışmaları hala süren zavallı yaşlı Halil Ergül'ün izine kaybının 43. gününde de maalesef rastlanılamadı. Kayıp dosyası cinayet dosyasına dönüşen yaşlı adam Halil Ergül'ü bulmak için tüm ekipler canla başla havadan ve karadan arama başlattı. Drone ile desteklenen çalışmalarda bile küçük bir ipucu dahi elde edilemedi. Araştırmalar hiç durmadan devam etmekte.

Müge Anlı Kimdir?

Müge Anlı İstanbul’da 19 Aralık 1973 yılında doğdu. Türk televizyon sunucusu ve aynı zamanda gazeteci. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı…

Bugün 14:06 TSİ Ankara- Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Koronavirüs, Tugay’ın şarkısını erteledi! Tugay Kimdir? mask
Koronavirüs, Tugay’ın şarkısını erteledi! Tugay Kimdir?
BB:​“Popüler Olmak ve Tanınmak Oyunculuk Değildir” mask
BB:​“Popüler Olmak ve Tanınmak Oyunculuk Değildir”
Acun Ilıcalı’nın ekibi Türkiye’ye döndü mask
Acun Ilıcalı’nın ekibi Türkiye’ye döndü
Aşk 101'in Burcu'su Paylaştı Instagram Sallandı! mask
Aşk 101'in Burcu'su Paylaştı Instagram Sallandı!
Müge Anlı'dan Flaş Açıklama! Tekrar Başlıyor mask
Müge Anlı'dan Flaş Açıklama! Tekrar Başlıyor
Gelinim Mutfakta 01 Mayıs Hafta Birincisi Kim Oldu? 01 Mayıs Gün Birincisi! mask
Gelinim Mutfakta 01 Mayıs Hafta Birincisi Kim Oldu? 01 Mayıs Gün Birincisi!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi... mask
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi...
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı! mask
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı!
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz mask
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti mask
Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti

GALERİ

Ankara Gölbaşı Belediyesi yerel üreticisi sütlerini halkla buluşturdu - Video Haber mask
Ankara Gölbaşı Belediyesi yerel üreticisi sütlerini halkla buluşturdu - Video Haber
Kısıtlamanın bitmesiyle Ankara otogarında hareketlilik - Video Haber mask
Kısıtlamanın bitmesiyle Ankara otogarında hareketlilik - Video Haber
Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı - Foto Haber mask
Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı - Foto Haber
Kargayla köpeğin kavgası gülümsetti - Video Haber Ankara mask
Kargayla köpeğin kavgası gülümsetti - Video Haber Ankara
Yasağın kalkmasıyla balık tutmaya koştular - Video Haber mask
Yasağın kalkmasıyla balık tutmaya koştular - Video Haber
Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklar bitti, Açılıyor! Yüzde 70 doluluk bekleniyor mask
Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklar bitti, Açılıyor! Yüzde 70 doluluk bekleniyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL