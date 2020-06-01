Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:57 TSİ- Asayiş

Ankara’da öldürülen Barış Çakan son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde ezan sırasında yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyardığı için çıkan kavgada öldürülen Barış Çakan’ın cenazesi Elvan Köy Mezarlığın’da toprağa verildi.
mask

Başkentte Etimesgut ilçesi Alsancak mahallesinde meydana gelen olayda 20 yaşındaki Çakan çıkan kavga sonucunda hayatını kaybetti. Çakan arkadaşı B.A ile bir parkta oturmak istedi. Çakan, ezan okunduğu sırada parkın yanındaki bir araçta müzik dinleyen 3 kişiyi uyardı. Bunun üzerine tartışma çıktı ve olay kısa sürede kavgaya döndü. Kavgada, Çakan bıçakla ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Çakan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından Çakan’ın arkadaşı B.A ve araçtaki A.B., K.Y. ve Ö.Y göz altına alındı. Çakan’ın cenazesi Keçiören’de bulunan Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi. Çakan’ın cenazesi, Etimesgut’ta bulunan Ahi Mesut Söğüt Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Elvanköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olay sosyal medyaya Çakan ve arkadaşı B.A.’nın Kürtçe müzik dinledikleri yüzünden saldırıya uğradıkları ve Çakan’ın yaşamını yitirdiği şeklinde yansıyınca İçişleri Bakanlığı ile Ankara Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

ANKARA VALİLİĞİ İDDİALARI YALANLADI

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "31 Mayıs 2020 Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen, bıçakla adam öldürülmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden kasıtlı ve yanlış iddiaların paylaşıldığı müşahede edilmesi nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyuldu. İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B.A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir. Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç cumhuriyet savcılığı talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikârdır."

"HAYATINI KAYBEDEN MÜZİK DİNLEYEN DEĞİL, MÜZİK DİNLEYENLERİ UYARAN VATANDAŞIMIZ"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da cinayetin Kürtçe müzikten kaynaklı olduğu iddialarına, "Ayrıca; haftasonu Ankara’da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinlenmesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktığı ve Kürtçe müzik dinleyen gencin öldürüldüğü iddia edilmiştir. İddiaların aksine dinlenen müzik Kürtçe değildir. Ve ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz eden vatandaşımız, göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Haliyle anlatıldığı gibi hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" şeklinde yazılı açıklama yaptı.

(İHA)

Bugün 14:57 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bakan Soylu: "Çukurca’da üç terörist etkisiz" mask
Bakan Soylu: "Çukurca’da üç terörist etkisiz"
Bitlis’te etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’si gri listeden mask
Bitlis’te etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’si gri listeden
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş’un kanı yerde kalmadı - Haberler Ankara mask
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş’un kanı yerde kalmadı - Haberler Ankara
Bakan Varank, Polis Özel Harekat ile sanal operasyona katıldı mask
Bakan Varank, Polis Özel Harekat ile sanal operasyona katıldı
Ankara polisinden "Garaj" isimli yeni nesil operasyon - Video Haber mask
Ankara polisinden "Garaj" isimli yeni nesil operasyon - Video Haber
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi... mask
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi...
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı! mask
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı!
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz mask
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti mask
Ankara’da sağanak yağış hayatı felç etti

GALERİ

Ankara Gölbaşı Belediyesi yerel üreticisi sütlerini halkla buluşturdu - Video Haber mask
Ankara Gölbaşı Belediyesi yerel üreticisi sütlerini halkla buluşturdu - Video Haber
Kısıtlamanın bitmesiyle Ankara otogarında hareketlilik - Video Haber mask
Kısıtlamanın bitmesiyle Ankara otogarında hareketlilik - Video Haber
Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı - Foto Haber mask
Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı - Foto Haber
Kargayla köpeğin kavgası gülümsetti - Video Haber Ankara mask
Kargayla köpeğin kavgası gülümsetti - Video Haber Ankara
Yasağın kalkmasıyla balık tutmaya koştular - Video Haber mask
Yasağın kalkmasıyla balık tutmaya koştular - Video Haber
Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklar bitti, Açılıyor! Yüzde 70 doluluk bekleniyor mask
Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklar bitti, Açılıyor! Yüzde 70 doluluk bekleniyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL