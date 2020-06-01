Başakşehir çalışmalarını sürdürdü

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda bulunan kulüp tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 oyunla devam etti. Pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 17.00’de yapacağı antrenmanlarla Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz