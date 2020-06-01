Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:45 TSİ- Eğitim

MEB’den telafi eğitimi açıklaması

Özel okullar, 15 Ağustos sonrası 3 haftadan az olmamak şartıyla yüz yüze telafi eğitimlerine başlayacak. Özel okullar, 15 Ağustos sonrası 3 haftadan az olmamak şartıyla yüz yüze telafi eğitimlerine başlayacak.
mask

(İHA)

Bugün 15:45 TSİ İHA Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
YÖK’ten küresel salgın ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler mask
YÖK’ten küresel salgın ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler
ÖSYM: “YKS ve MSÜ adayları Sınav merkezi değişikliği 29 Mayıs’a kadar yapılabilecek” mask
ÖSYM: “YKS ve MSÜ adayları Sınav merkezi değişikliği 29 Mayıs’a kadar yapılabilecek”
MEB'den YKS çevrimiçi deneme sınavı! Kayıt Yaptırmayı Unutmayın mask
MEB'den YKS çevrimiçi deneme sınavı! Kayıt Yaptırmayı Unutmayın
Son Dakika: MSÜ aday tercih işlemleri tarihi belli oldu mask
Son Dakika: MSÜ aday tercih işlemleri tarihi belli oldu
Dünya Karma Eğitim Modeline geçiyor - Ankara mask
Dünya Karma Eğitim Modeline geçiyor - Ankara
Online Digitalization Summit başlıyor mask
Online Digitalization Summit başlıyor
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi... mask
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi...
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı! mask
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı!
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay! mask
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay!
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz mask
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz

GALERİ

Ankara Gölbaşı Belediyesi yerel üreticisi sütlerini halkla buluşturdu - Video Haber mask
Ankara Gölbaşı Belediyesi yerel üreticisi sütlerini halkla buluşturdu - Video Haber
Kısıtlamanın bitmesiyle Ankara otogarında hareketlilik - Video Haber mask
Kısıtlamanın bitmesiyle Ankara otogarında hareketlilik - Video Haber
Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı - Foto Haber mask
Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı - Foto Haber
Kargayla köpeğin kavgası gülümsetti - Video Haber Ankara mask
Kargayla köpeğin kavgası gülümsetti - Video Haber Ankara
Yasağın kalkmasıyla balık tutmaya koştular - Video Haber mask
Yasağın kalkmasıyla balık tutmaya koştular - Video Haber
Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklar bitti, Açılıyor! Yüzde 70 doluluk bekleniyor mask
Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklar bitti, Açılıyor! Yüzde 70 doluluk bekleniyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL