Bugün 15:45 TSİ- Eğitim
MEB’den telafi eğitimi açıklaması
Özel okullar, 15 Ağustos sonrası 3 haftadan az olmamak şartıyla yüz yüze telafi eğitimlerine başlayacak. Özel okullar, 15 Ağustos sonrası 3 haftadan az olmamak şartıyla yüz yüze telafi eğitimlerine başlayacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz