Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:23 TSİ- Asayiş

Kuzey Irak’ta PKK’ya büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı, yapılan arama-tarama faaliyetleri kapsamında Irak kuzeyi Metina bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyinde bulunan sığınak, barınak, silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla hem PKK’lı teröristleri hem de barınma alanlarını tespit ederek imha ve etkisiz hale getirme faaliyetlerinin sürdürüldüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından, arama - tarama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, son olarak Irak’ın kuzeyi Metina bölgesinde icra edilen arama - tarama ve keşif/gözetleme faaliyetleri kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmatın tespit edildiği ve söz konusu faaliyetler sırasında PKK’ya ait, 53 adet mayın, 1 adet savunma el bombası, 2 adet 40 milimetre uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 adet 60 milimetre havan aydınlatma mühimmatı, 1 adet tuzaklanmış RPG-7 roket ele geçirildiği bildirildi.

(İHA)

Bugün 16:23 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bakan Soylu: "Çukurca’da üç terörist etkisiz" mask
Bakan Soylu: "Çukurca’da üç terörist etkisiz"
Bitlis’te etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’si gri listeden mask
Bitlis’te etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’si gri listeden
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş’un kanı yerde kalmadı - Haberler Ankara mask
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş’un kanı yerde kalmadı - Haberler Ankara
Bakan Varank, Polis Özel Harekat ile sanal operasyona katıldı mask
Bakan Varank, Polis Özel Harekat ile sanal operasyona katıldı
Ankara polisinden "Garaj" isimli yeni nesil operasyon - Video Haber mask
Ankara polisinden "Garaj" isimli yeni nesil operasyon - Video Haber
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi! mask
Esra Erol'da Karı - Koca Faciası! Kadın 14 Yaşından Beri Kocasına... Fenalık Geçirdi!
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi... mask
SGK Girişi Olan Herkes Yararlanabilecek! Son Zamanların En Büyük Müjdesi Verildi...
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı! mask
Esra Erol'da Milyonları Gözyaşına Boğan Aile Olayı! Çocuğun Babası Olmadığını Öğrendi, Stüdyo Karıştı!
Başkent’te kar mask
Başkent’te kar
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay! mask
Müge Anlı'da Anne Kız Faciası! Tam 9 Gün Boyunca Babayı... Kan Donduran Olay!
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz mask
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz

GALERİ

Ankara Gölbaşı Belediyesi yerel üreticisi sütlerini halkla buluşturdu - Video Haber mask
Ankara Gölbaşı Belediyesi yerel üreticisi sütlerini halkla buluşturdu - Video Haber
Kısıtlamanın bitmesiyle Ankara otogarında hareketlilik - Video Haber mask
Kısıtlamanın bitmesiyle Ankara otogarında hareketlilik - Video Haber
Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı - Foto Haber mask
Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı - Foto Haber
Kargayla köpeğin kavgası gülümsetti - Video Haber Ankara mask
Kargayla köpeğin kavgası gülümsetti - Video Haber Ankara
Yasağın kalkmasıyla balık tutmaya koştular - Video Haber mask
Yasağın kalkmasıyla balık tutmaya koştular - Video Haber
Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklar bitti, Açılıyor! Yüzde 70 doluluk bekleniyor mask
Konyaaltı Sahili'nde hazırlıklar bitti, Açılıyor! Yüzde 70 doluluk bekleniyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL