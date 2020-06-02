Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Maske takmak kime yakışır? Korona virüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim” ifadelerine yer verdi.
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Bakan Koca: “Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım” dedi.
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