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Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 4 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. İkna çalışmaları neticesinde bugün 4 örgüt mensubu daha teslim oldu.