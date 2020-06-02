Emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu 4 örgüt mensubu daha teslim oldu

Emniyetin ikna çalışması sonucunda; 2015 yılında zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016 yılında yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A., jandarmanın ikna çalışması sonucunda örgüte 2015 yılında katılan Ş.Y. ve 2014 yılında katılan N.A., Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81’e yükseldi.
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