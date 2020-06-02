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Barış Pınarı bölgesine sızma girişimde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB:"Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi."