Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Janez Kocijancic, hayatını kaybetti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Janez Kocijancic’in vefat ettiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "EOC Başkanı Janez Kocijancic’in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere Slovenya Milli Olimpiyat Komitesi’ne, EOC ve Olimpiyat Ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
EOC’nin 8. başkanı olarak görev yapan Kocijancic, Slovenya’nın en yüksek spor ödülü ’Bloudek’e de layık görülmüştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz