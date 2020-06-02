Fenerbahçe’de test sonuçları negatif

Fenerbahçe’de dün sabah yapılan antrenmandan önce oyunculara, teknik ve idari heyete yapılan korona virüs testlerinin sonuçları belli oldu. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)