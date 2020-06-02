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Borsa güne yükselişle başladı - 2 Haziran 2020

Borsa, güne yüzde 0,49’luk yükselişle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,49’luk yükselişle başladı. Endeks, 521,75 puanlık artışla 107 bin 787,94puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi de yüzde 0,34 değer kazandı.

Spor endeksi, söz konusu dönemde yüzde 17,5 değer kazandı. Mayıs ayında Borsa İstanbul'da işlem gören 4 spor şirketi de yatırımcısını sevindirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumlu haberler ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), yeni tip koronavirüs 12 Haziran'da yeniden başlayacağını açıkladığı Süper Lig için hazırlıkların tamamlandığını duyurmasıyla birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri yatırımcısını sevindirdi.

Mayıs ayında Galatasaray yüzde 31,4 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Galatasaray'ı yüzde 15 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 7,7 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği izledi.

5 ayın en çok kazandıranı TrabzonsporSpor şirketlerinin bu yılın ocak - mayıs dönemindeki performanslarına bakıldığında Trabzonspor, en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Söz konusu dönemde Trabzonspor, yatırımcısına yüzde 165,6, Galatasaray yüzde 67, Beşiktaş yüzde 0,4 kazandırdı.

Fenerbahçe'nin hisseleri ise söz konusu dönemde yüzde 18,2 değer kaybetti.

En fazla piyasa değerine Galatasaray sahipBorsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise Galatasaray oldu. Mayıs ayını 1 milyar 830 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle tamamlayan Galatasaray'ı 1 milyar 349 milyon 790 bin 503 lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 1 milyar 170 milyon 933 bin 400 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 590 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti.

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