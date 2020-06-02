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Ankara Halk Ekmek Dünya Süt Günü’nü kutladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 2001 yılından itibaren her yıl 1 Haziran’da kutlanan “Dünya Süt Günü” nedeniyle Başkentlilere ücretsiz süt dağıttı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 2001 yılından itibaren her yıl 1 Haziran’da kutlanan “Dünya Süt Günü” nedeniyle Başkentlilere ücretsiz süt dağıttı.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticiyle tüketiciyi buluşturmak amacıyla “Dünya Süt Günü” kapsamında Başkentlilere ücretsiz süt dağıttı.

Halk Ekmek Fabrikası’nın sütün küresel bir gıda olarak önemine dikkat çekmek, süt hakkında toplumu bilinçlendirmek ve süt tüketimini teşvik etmek için düzenlediği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

6 BİN ADET SÜT DAĞITILDI

Halk Ekmek Fabrikası GİMAT Satış Mağazası’nda Birleşmiş Milletler tarafından 2001 yılından itibaren her yıl 1 Haziran tarihinde çeşitli etkinliklerle kutlanan “Dünya Süt Günü”nde alışverişe gelen vatandaşlara ücretsiz süt ikramıyla sürpriz yaptı.

Bir yandan Başkent’teki yerli üreticileri desteklerken bir yandan da vatandaşların sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, şöyle konuştu:

“Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınmaya verdiği büyük önemi hepimiz biliyoruz. Ankara’da tarımsal üretimi ve üreticiyi başta et ve süt olmak üzere destekleyerek tüketiciyle buluşturuyoruz. Sağlıklı ve güvenli gıdayı vatandaşların kullanımına sunuyoruz. Bu etkinlikle süte dikkat çekmek ve sütü gündeme taşımak istedik. Okullarda da bu tür etkinlikleri yapmayı çok isterdik ancak şu an mevcut salgın nedeniyle okullar kapalı. Umuyorum önümüzdeki yıllarda okullarda coşkulu bir şekilde süt gününü kutlayabiliriz. GİMAT Satış Mağazamıza gelen tüm vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 6 bin adet yarım kiloluk pastörize süt ikramında bulunduk.”

EN SAĞLIKLI İKRAM

Ankara’nın en modern tesislerinde paketleme yaparak Halk Ekmek satış noktalarında hem ucuz hem kaliteli sütü vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen Ankara Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve Halk Ekmek Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu’na üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Hem üreticilerin ürettiği sütleri değerinden alıyor hem de tüketicilerin kaliteli ürünü uygun fiyattan almasına aracı oluyor.”

Halk Ekmek Fabrikasına alışveriş için gelen vatandaşlardan Halil İbrahim Koyugöz, “Ben her zaman buradan alışveriş yapıyorum. Kasadan çıkarken bana süt ikram ettiler çok şaşırdım ve çok memnun oldum. Herkesin dünya süt gününü kutluyorum” derken, Ayça Akın adlı bir başka vatandaş da, “Süt dağıtımı beni şaşırttı, çok ince düşünülmüş bir uygulama. Sütün hatırlatılması adına yapılan bu ikram için teşekkür ederim” dedi.
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